Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

monica-ferrero
La fiscal sufrió un ataque a su domicilio, pero no hay heridos.CORTESÍA

Atentado en Uruguay: balean el domicilio de la fiscal de corte Mónica Ferrero

Dos desconocidos ingresaron a la vivienda de la alta funcionaria y realizaron disparos

El domicilio de la fiscal de corte de Uruguay, Mónica Ferrero, fue blanco de un atentado este domingo en Montevideo. Dos desconocidos ingresaron a la vivienda y dispararon, sin dejar heridos. El hecho provocó la condena unánime del sistema político, que lo calificó como un ataque a la institucionalidad del país.

RELACIONADAS

Reacciones por el ataque

Según informó la prensa local, dos personas desconocidas ingresaron a la vivienda de la fiscal en horas de la madrugada de este domingo, 28 de septiembre de 2025, y efectuaron varios disparos en su interior. Las autoridades han confirmado que, a pesar de la violencia del acto, el suceso no dejó personas heridas

Personas se manifiestan a las afueras del Coliseo de Otavalo este 24 de septiembre de 2025, durante un evento presidencial, en Otavalo (Ecuador).

Foro de ONU pide al Gobierno de Ecuador garantías para detenidos en protestas

Leer más

La noticia generó una respuesta inmediata y contundente por parte de toda la clase política uruguaya, que cerró filas en apoyo a la fiscal y en repudio al atentado. El hecho fue interpretado como un ataque directo a las instituciones democráticas del país.

Desde la oposición, el senador Javier García, del Partido Nacional, describió el evento como de una “gravedad institucional incalculable”. En la misma línea, el presidente de esa fuerza política, Álvaro Delgado, lo calificó como “un ataque directo a la institucionalidad democrática del país”.

El expresidente Luis Lacalle Pou informó que se comunicó con el actual mandatario, Yamandú Orsi, para manifestar su apoyo. “En este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones. Mi solidaridad con Mónica Ferrero y su familia”, puntualizó.

Desde el oficialista Frente Amplio, el senador Daniel Caggiani ofreció “todo el respaldo político e institucional a las autoridades nacionales para la investigación” del atentado y pidió “una mirada común y nacional del sistema político” para enfrentar la situación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Marc Márquez campeón del mundo: Así sumó su noveno título y séptimo en MotoGP

  2. Atentado en Uruguay: balean el domicilio de la fiscal de corte Mónica Ferrero

  3. Elevan a 40 los muertos en una estampida en la India y desatan una crisis política

  4. Netanyahu asegura que trabaja con Trump en un plan para Gaza

  5. Venezuela activa un masivo simulacro por sismos y un conflicto armado

LO MÁS VISTO

  1. “La ley no sirve para nada, Quito es tierra de nadie”: Manuela Gallegos

  2. Quinto Puente Guayaquil: ¿realmente impactará en la reducción del tránsito?

  3. Luis Alvarado, el legislador alterno que compra medios

  4. Daniel Noboa pone la carreta delante de los bueyes | Por Roberto Aguilar

  5. “No queremos ser parte de un error muy grande”: Luque contra la ubicación en Daular

Te recomendamos