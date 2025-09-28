Atentado en Uruguay: balean el domicilio de la fiscal de corte Mónica Ferrero

La fiscal sufrió un ataque a su domicilio, pero no hay heridos.

El domicilio de la fiscal de corte de Uruguay, Mónica Ferrero, fue blanco de un atentado este domingo en Montevideo. Dos desconocidos ingresaron a la vivienda y dispararon, sin dejar heridos. El hecho provocó la condena unánime del sistema político, que lo calificó como un ataque a la institucionalidad del país.

RELACIONADAS Elevan a 40 los muertos en una estampida en la India y desatan una crisis política

Reacciones por el ataque

Según informó la prensa local, dos personas desconocidas ingresaron a la vivienda de la fiscal en horas de la madrugada de este domingo, 28 de septiembre de 2025, y efectuaron varios disparos en su interior. Las autoridades han confirmado que, a pesar de la violencia del acto, el suceso no dejó personas heridas

Foro de ONU pide al Gobierno de Ecuador garantías para detenidos en protestas Leer más

La noticia generó una respuesta inmediata y contundente por parte de toda la clase política uruguaya, que cerró filas en apoyo a la fiscal y en repudio al atentado. El hecho fue interpretado como un ataque directo a las instituciones democráticas del país.

Desde la oposición, el senador Javier García, del Partido Nacional, describió el evento como de una “gravedad institucional incalculable”. En la misma línea, el presidente de esa fuerza política, Álvaro Delgado, lo calificó como “un ataque directo a la institucionalidad democrática del país”.

El expresidente Luis Lacalle Pou informó que se comunicó con el actual mandatario, Yamandú Orsi, para manifestar su apoyo. “En este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones. Mi solidaridad con Mónica Ferrero y su familia”, puntualizó.

Desde el oficialista Frente Amplio, el senador Daniel Caggiani ofreció “todo el respaldo político e institucional a las autoridades nacionales para la investigación” del atentado y pidió “una mirada común y nacional del sistema político” para enfrentar la situación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!