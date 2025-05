Asesinan en Madrid a Andréi Portnov, exasesor del expresidente ucraniano Yanukóvich

Un exdiputado ucraniano, afín a Rusia y sancionado por corrupción en Estados Unidos, murió este miércoles 21 de mayo de 2025 tras recibir varios disparos en la espalda y la cabeza frente a una escuela de una zona acomodada cerca de Madrid.

Andrii Portnov, exjefe adjunto de la administración presidencial ucraniana durante el mandato del prorruso Viktor Yanukovich, fue atacado por varias personas en Pozuelo de Alarcón, informó una fuente policial.

"La víctima ha recibido varios disparos cuando se disponía a subir a un vehículo. Varias personas le han disparado en la espalda y en la cabeza y posteriormente han huido del lugar hacia una zona boscosa", precisó esta fuente.

Según varios medios españoles, Portnov acababa de dejar a sus hijos en una escuela norteamericana de esta elegante zona residencial cuando fue asesinado.

Zelenski acusa a Rusia de "intentar ganar tiempo" para "proseguir" con la invasión Leer más

Al llegar, los servicios de emergencia de Madrid encontraron a un hombre sin vida "tendido en la acera" tras haber recibido al menos tres disparos, explicó a la prensa su portavoz, Encarna Fernández.

Pasado el mediodía, una quincena de policías continuaban atareados junto a un Mercedes de color negro que había quedado rodeado por un amplio cordón de seguridad instalado frente al aparcamiento de la escuela norteamericana, indicaron periodistas de AFP.

El cuerpo, cubierto por una tela blanca, fue retirado poco antes de las 14:00 locales, según constataron los reporteros.

"He escuchado (...) unos 6-7 disparos", indicó a la cadena Telecinco Inés, una estudiante que vive en una residencia cercana. "Me he asomado y no he visto nada, pero a los minutos he escuchado a una chica gritar y luego como un pitido muy prolongado de un coche", agregó.

Preguntado por AFP, un responsable del servicio de inteligencia militar ucraniano (GUR) se limitó a confirmar la muerte de Portnov.

"Según la información disponible, Portnov fue asesinado a tiros", indicó este responsable bajo anonimato, sin dar más detalles.

El viaje de Andréi Portnov, el hombre asesinado a tiros a las puertas del Colegio en Pozuelo de Alarcón, Madrid: permaneció en Ucrania hasta 2014 tras la violenta represión del Euromaidán > https://t.co/CGZXBOlFV1 pic.twitter.com/hqLmnRFDYE — Informativos Telecinco (@informativost5) May 21, 2025

Huida de Ucrania en 2022

Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania reivindicó o se le atribuyeron varias muertes en Rusia y en los territorios ocupados, que tenían como objetivo principalmente a cargos militares o políticos, así como a apoyos ideológicos de la guerra.

Trump anuncia 'negociaciones inmediatas' para la paz entre Rusia y Ucrania Leer más

De la misma manera, otros asesinatos cometidos en el extranjero han sido relacionados con Rusia, como el de un desertor ruso que se había marchado a Ucrania, asesinado en febrero de 2024 en España, cuya muerte los servicios de inteligencia españoles atribuyeron a Moscú.

RELACIONADAS Zelenski agradece la disposición del Vaticano a acoger conversaciones con Rusia

Jurista y exalto funcionario en Ucrania, Portnov, de 51 años, fue diputado en la década de 2000, antes de ser jefe adjunto de la administración presidencial de Yanukovich, el jefe de Estado prorruso que huyó de Ucrania a Rusia tras la represión violenta en 2014 de las manifestaciones proeuropeas conocidas como la Revolución del Maidán.

Tras la caída de Yanukovich, Portnov huyó también del país y se instaló en Rusia y después en Austria, antes de regresar a Ucrania tras la elección presidencial de Volodímir Zelenski en 2019.

Según medios ucranianos, Portnov logró, gracias a sus conexiones en las altas esferas, huir de Ucrania en junio de 2022, después del comienzo de la invasión rusa, a pesar de que los hombres de 18 a 60 años tenían prohibido salir del país, salvo algunas excepciones.

Portnov estaba, además, sancionado por "corrupción" por Estados Unidos desde diciembre de 2021.

Según el Departamento del Tesoro estadounidense, Portnov cultivó "profundas conexiones con el aparato judicial y los cuerpos de seguridad de Ucrania a través del soborno".

Estados Unidos lo acusa de "usar su influencia para comprar acceso a los tribunales ucranianos e influir en sus decisiones, así como de sabotear los esfuerzos de reforma".

Consideran que "en 2019, Portnov tomó medidas para controlar el poder judicial ucraniano, influir en la legislación correspondiente, tratar de colocar a funcionarios leales en altos cargos dentro del sistema judicial y comprar decisiones judiciales".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!