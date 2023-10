Allahu Akbar: Dios no aprobaría lo que Hamás provocó en Israel

Para la organización terrorista Hamás, la frase “Dios es grande” (Allahu Akbar), es un mantra utilizado incluso para perpetuar los actos más inhumanos, como las violaciones públicas, asesinatos masivos, mutilaciones de cuerpos de mujeres e incluso de niños frente a sus familias. Eso sucedió el pasado sábado 8 de octubre de 2023 en Israel, en medio de la celebración del Sucot, que recuerda los cuarenta años que los judíos tuvieron que caminar por el desierto, luego de su liberación ante Egipto.

Un importante número de terroristas se infiltraron la mañana del sábado en Israel e iniciaron una serie de ataques por medio del lanzamiento masivo de cohetes y disparos hacia la población civil. Además, se ha conocido que han secuestrado y tomado como rehenes tanto a israelíes como a personas de otras nacionalidades, entre ellas mexicanos y brasileños, de los cuales aún no hay información. Al momento se calcula que ha habido 1.500 muertes en Gaza y lamentablemente se espera que este número aumente, ya que la retaliación de Israel no acabará hasta que no quede una huella de Hamás en el territorio.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó en televisión nacional: “Lo que le haremos a nuestros enemigos los próximos días repercutirá en ellos durante generaciones”. Así, Israel ha convocado a cerca de 300.000 reservistas ante la escalada del conflicto, la cual es la más grande de la historia.

El conflicto Israel-Palestina ha existido desde la constitución de Israel como Estado en 1948 y dados los sangrientos ataques perpetuados por Hamás este fin de semana, el conflicto se intensificará, porque se ha producido una radicalización de los palestinos, quienes no su totalidad, pero un segmento representativo, ha aplaudido públicamente los actos terroristas.

Vista de personas que revisan una zona con daños en Gaza luego de un ataque aéreo de Israel, este 9 de octubre de 2023. EFE/Mohammed Saber

Lo más preocupante es que los actos cometidos por Hamás en territorio israelí han contentado a algunos rincones del mundo, no solo a países árabes, sino a árabes que habitan los países más occidentalizados. Así, se ha visto cómo en ciudades de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, pro-palestinos han salido a las calles incluso a agredir a judíos a su paso. Ojalá el tiempo nos pueda demostrar que como sociedad aprendimos lecciones del genocidio provocado durante el Holocausto.

Esta radicalización de la que hablamos anteriormente ya no responde siquiera al conflicto Israel-Palestina, responde a un pensamiento anti-Occidente, en el que aparentemente la agresión física está justificada para lograr la hegemonía cultural y religiosa. El fundamentalismo islámico de grupos como Hamás ha provocado la deshumanización de la sociedad y se debe condenar enfáticamente a esos Estados que promueven tales actitudes predatorias.

En las últimas horas, el portavoz de Hamás ha anunciado que empezarán a ejecutar a los secuestrados cada vez que Israel realice un ataque, a pesar de que desde ayer Israel enfáticamente instara a los habitantes de Gaza a evacuar la zona.

El conflicto podría escalar incluso en términos regionales, en el caso de que Gaza sea totalmente ocupada por Israel, con el involucramiento de Hezbollah e Irán y ahí se pondría en riesgo el status quo de los territorios hoy atacados. La diplomacia, especialmente la intervención de la Unión Europea, jugará un papel estelar para alcanzar una necesaria desescalada a esta guerra que no se divisaba en el horizonte.

