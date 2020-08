¿Es jugada política suprimir la obligatoriedad de sufragar? Usuarios de Twitter reaccionan

¿Y cómo se controla la obligatoriedad genia?

NO! Si abrieron playas, cines, restaurantes, etc. podemos votar.

¿Qué le hace pensar María Paula Romo que el Pueblo no quiere ejercer su DERECHO?

Basta de atentar contra la democracia en Ecuador#VotarEsMiDerecho#YoElijoMiPresidente pic.twitter.com/oCttF4ZHYY