¿Qué sigue? Lo que debes saber sobre el proceso electoral en Ecuador

En una entrevista con el ex-prefecto Jimmy Jairala -en su noticiero online- la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, confirmó que todas las organizaciones políticas han hecho primarias, es decir han realizado su democracia interna.

"La mayoría (movimientos y partidos) tienen candidato presidencial, otras han presentado asambleístas nacionales y provinciales. Han cumplido con la primera fase del calendario electoral y ahora estamos a la expectativa de qué pasa con las posibles alianzas. Estamos esperando que eso se concrete para poder continuar con la agenda electoral," comentó.

Se le consultó también sobre los partidos que no tienen candidato a vicepresidente (por los que declinaron a última hora) y cuántos días tienen para presentar los nombres de estos, a lo que contestó que tendrían hasta antes del 3 de septiembre que ya termine el plazo de las alianzas electorales . “En el menor tiempo posible tendrán que presentar su binomio para que sea reconocido y sigue el trámite de todo el Consejo Nacional Electoral”, recalcó.

María Paula Romo: "Yo no soy ni dirigente ni vocera de ningún partido" Leer más

Pero, ¿que pasaría si luego del período de alianzas existen candidatos no admitidos o descalificados por el CNE porque han incumplido con cierta norma del código de la democracia?

Si en el lapso donde se califican las candidaturas por parte de las juntas provinciales electorales que va del 18 de septiembre al 7 de octubre, algún candidato no puede inscribirse (por impedimento legal debidamente comprobado, etc.) “la organización política inmediatamente, siguiendo sus procesos internos, puede optar por cualquier persona sin importar que no haya pasado primarias. Solo en esa fase, se le da la oportunindad a la organización política de escoger otra persona.”

También aclaró que en el caso de las alianzas, una vez formadas, no hay ninguna normativa especial para rehacer las listas.

El reglamento dice que las organizaciones se pondrán de acuerdo para la alianza y para definir como presentarán esta nueva lista. “Tendrán la posibilidad de ir poniendo sus propias condiciones,” dijo Atamaint. “Pero tiene que llevar a los precandidatos que nacieron de las primarias.”

El show patético de 18 binomios Leer más

También hablaron sobre la situación particular de la Lista 7, respecto a su eliminación por “no haber conseguido el porcentaje en dos elecciones seguidas.”

La presidenta, aclaró que el partido hizo su proceso de primarias ante un delegado del CNE, solo para la dignidad de presidente. “Durante el lapso de tiempo que pidieron, nuestra solución de extinguir la organización política, no estaba firme”, explicó. "Lo que sucedió luego son los procedimientos legales, en el que ya tiene que resolver el Tribunal Contencioso Electoral."

La decisión final aún no esta tomada. “En la parte administrativa, donde corresponde la decisión del CNE, no hay ninguna posibilidad -de su participación-. Sin embargo, en el nivel jurisdiccional, donde la última palabra la tiene el TCE, tendrán que definir que pasará exactamente.”

También se le consultó sobre la aceptación de la candidatura de personas que viven en el exterior (como presentó el precandidato Andrés Arauz, cuyo binomio sería Rafael Correa), y si esta está admitida en el TCE, ya que lo reglamentado es que la aceptación es “expresa, indelegable y personalísima.”

“Tenemos conocimiento que ese artículo del reglamento fue apelado al TCE, y mientras ellos no se pronuncien, seguimos con la condición de que la aceptación de la candidatura, para los de dignidad nacional, tiene que ser en la ciudad de Quito, de forma personal,” aclaró.

#VotenPorMí, la tendencia que despertó la imaginación de los votantes en Ecuador Leer más

¿Cuál es la razón de fondo por la que es personalísima?

Es un procedimiento que consta en el reglamento de la Democracia Interna, que no es de esta administración, sino que -está así- desde el 2012. De acuerdo con Atamaint, “se hace así para tener la certeza de que ningún documento haya sido adulterado y que el precandidato acepta esa candidatura.”

¿Cómo se evitarán las inconsistencias?

“Siempre se han dado y seguirán dándose”, atribuyendo esto al hecho de que la contabilización de los votos es manual. “Lo importante de esto,” dijo, “es que en caso de inconsistencias numéricas […] se va a reconteo manual de voto a voto.”

“Creo que el Consejo Nacional Electoral tiene un desafío importante y estamos trabajando para aquello”, Diana Atamaint concluyó sobre el tema.