Moreno confirma que rumores sobre  presión en su pecho a nivel del corazón son ciertos

"¿Cómo es la salud? La respuesta es mejor... mejor no pregunte", bromeó el presidente Lenín Moreno al ser consultado sobre su estado actual de salud frenta a rumores.

En su habitual enlace radial semanal, el primer mandatario reveló que en algunas veces ha sentido cierta presión en el pecho y molestia que presume puede ser el corazón. Confesó que en algún momento (no dijo hace cuanto tiempo) se hizo un electrocardiograma que develó que tenía un problema en la parte inferior del corazón. "Me dijeron que no era un problema mayor, por lo menos al corto plazo no lo era".

Confirmó que los rumores de que habría sentido esa molestia durante su reciente visita a Washington, Estados Unidos, son ciertos. "Tuve esa presión a lo mejor por trabajo intenso", dijo a la vez que reveló que se asustó y su esposa, Rocío González, también. En ese momento llamaron a un cardiólogo quien lo revisó y le aconsejó hacerse los exámenes respectivos.

Todavía no (me he realizado los exámenes). Como decimos siempre los ecuatorianos cuando nos piden que hagamos algo: en eso estoy Lenín Moreno, presidente de la República.

Dijo que ya recibió la orden médica para realizarse esas evaluaciones de salud. En medio de la entrevista pidió que le pasaran su teléfono celular para revisar la orden y le mostró a los dos entrevistadores la lista de exámenes que su médico, cuyo nombre prefirió no revelar aunque dijo que pediría su autorización para hacerlo, le ordenó realizarse.