Moreno acata el dictamen de la Corte Constitucional sobre el Estado de Excepción

El pasado 21 de diciembre de 2020, el presidente Lenín Moreno había decretado Estado de Excepción por el incremento de contagios por covid-19 en el Ecuador a causa de múltiples aglomeraciones. Pero ese decreto que restringía el cierre de playas, la movilidad vehicular por placas, la reducción de horarios en actividades comerciales y el toque de queda, ahora, es considerado inconstitucional por la Corte Constitucional (CC).

¿La razón? Según la Corte, Moreno decretó el Estado de Excepción basado en riesgos futuros más no actuales, por lo que los miembros consideraron que para tomar esta medida se debe tener información acertada, y específica; cosa que no se justifica el Decreto Ejecutivo #1217 y no admitirá una nueva declaratoria con fundamento en hechos similares a los de los nueves meses que lleva la pandemia en Ecuador, ya que tendrán que ser graves, imprevisibles e intempestivos

Sim embargo, Lenín Moreno respetó la medida tomada por la Corte Constitucional e hizo un llamado a los COE cantonales, junto al Nacional, para que tomen las acciones necesarias para evitar aglomeraciones, pero “hoy la consciencia ciudadana es más importante que la gestión de las autoridades”.

“Hago un llamado a las personas a que actúen por voluntad propia, por decisión personal y con responsabilidad”, enfatiza el primer mandatario.

¿Y ahora, cómo afecta positivamente el dictamen de la Corte Constitucional a los ecuatorianos? Con la inconstitucionalidad del decreto presidencial sobre el Estado de Excepción, los ecuatorianos son libres de movilizarse toda la noche, aunque se mantienen los controles por aglomeraciones y consumo de licor en vía pública.

Además, bajo el juicio de la Corte ya no hay pie para seguir restringiendo la circulación por placas en Ecuador, ya que hoy se impedía la movilidad a los carros con placa impar.

Sobre la prohibición de la venta y consumo de licor, ya no hay decreto vigente por la decisión de la Corte, mientras que lo mismo va para los centros comerciales que tenía un tope en su horario para su apertura y cierre.