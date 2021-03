Montúfar presenta acusación particular por posible peculado en contra del alcalde Jorge Yunda

El caso de posible peculado que se sigue en contra de 14 personas por presunto sobreprecio en las pruebas PCR, adquiridas por la Secretaría de Salud del Municipio de Quito tendrá dos acusaciones particulares.

A la presentada por la Procuraduría del Municipio en contra de siete personas se sumó este lunes 8 de marzo el excandidato presidencial César Montúfar. Pero él solo acusa a dos sospechosos del presunto delito: al alcalde Jorge Yunda y al exsecretario de Salud del Municipio Lenin Mantilla (prófugo) quien debía rendir su versión sin juramento este lunes pero no se conectó a la plataforma Zoom. Dice que para ellos la Procuraduría del Municipio no presentó acusación. El presidente de la Corte de Pichincha Wladimir Jhayya ya calificó esa acusación municipal.

Mañana 10h30 presentaré en Fiscalía Pichincha acusación particular por peculado en contra de alcalde Yunda en caso de las pruebas Covid. Es mi deber moral con Quito; Yunda no puede quedar en la impunidad; nuestra cuidad debe ser reparada y respetada. — César Montúfar (@CesarMontufar51) March 8, 2021

Montúfar acudió a la Corte de Pichincha para presentar el escrito. Dijo que es consecuencia de la denuncia que presentó el 12 de enero por el caso de las pruebas COVID-19. Acusa al alcalde como presunto coautor "por abuso de dineros públicos".

Para Montúfar "la responsabilidad del alcalde Quito es muy clara no solamente porque él delegó funciones en el secretario de Salud para que realizara toda esta irregular contratación que ha tenido un gravísimo perjuicio en contra de la ciudad".

Asegura que el alcalde Yunda participó e hizo posible, no solo a través de la delegación sino a través de varias acciones, entre ellas la resolución del 3 de abril que cuando el proceso estaba en marcha hizo posible la contratación de la empresa Salumed con todos los perjuicios en contra de la ciudad.

"No solamente que conocía sino que participó para que este contrato se llevara adelante", puntualizó. A Mantilla lo acusa de autor y a Yunda de coautor.

Montúfar está consciente de la responsabilidad que conlleva la presentación de la acusación particular que dijo asume y que demostrará en el juicio no solo que conocía, delegó sino que en el proceso de contratación interviene, facilita y hace posible la contratación de Salumed que habría incumplido el contrato. Montúfar cuestionó a la Procuraduría municipal porque en la acusación particular por peculado no se refirió ni a Yunda ni a Mantilla.

Juan Pablo Albán uno de los defensores en el caso espera conocer como Montúfar sustenta su condición de víctima.

La instrucción fiscal en por la adquisición posiblemente irregular de las pruebas PCR inició en contra de Mantilla y otras personas sospechosas del posible ilícito. El 16 de febrero fue vinculado Yunda conjuntamente con la actual secretaria de Salud Ximena Abarca y la asesora técnica Linda Guamán.

La Fiscalía aseguró en la audiencia que existen chats intercambiados entre el alcalde y las funcionarias que lo involucran. El funcionario ha señalado que nunca impartió órdenes de ningún tipo.

El alcalde ha sido citado nuevamente el miércoles a las 15:30 para ampliar la versión para la que fue convocado la semana pasada y que pidió diferimiento. La instrucción fiscal estará abierta hasta el 18 de marzo. Lo siguiente será el cierre del expediente y el pedido de fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio.