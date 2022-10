Este viernes 14 de octubre se realiza el evento de clausura del proceso de diálogo. En esta cita, a la que asistirán los representantes de las organizaciones indígenas y autoridades del Gobierno Nacional, se tiene previsto dar un detalle de los acuerdos con alcance de una política pública, los puntos que quedaron pendientes y los temas que no lograron concretar un acuerdo. El monseñor Luis Cabrera contó a EXPRESO que en este acto se firmará la aprobación de una comisión permanente que ejecutará lo acordado por las partes.

- ¿Cumplieron sus objetivos las organizaciones y el Gobierno en las mesas de diálogo?

- Si ponemos en una balanza, han existido más acuerdos que desacuerdos. Se ha obtenido una visión positiva, realista y objetiva en las mesas de diálogo. Lógicamente habrá desacuerdos, pero quedará abierto el diálogo para seguir trabajando en un consenso, pero esta vez con la participación de nuevos actores relacionados a estos temas, como la sociedad civil, gremios, organizaciones sociales y representantes del Ejecutivo y del poder Judicial.

- ¿Ha sido el subsidio de los combustibles el nudo más crítico de las mesas de diálogo?

- Ha sido el tema principal por su alta complejidad. En este tema, hay dos nudos críticos que han identificado los peritos: han tratado de identificar hacia dónde irían los subsidios finalmente, como también con qué criterio se elegirían a las personas que serán beneficiadas. Son puntos que quedan pendientes. Al igual que el modo práctico-técnico. Pues eso también se ha estado analizando cómo se aplicará el subsidio de llegar a concretarse en el diálogo.

- ¿Qué opinan las partes de que aún no haya un acuerdo?

-Me parece un acto de responsabilidad no haber llegado aún a un acuerdo, porque así se podrá seguir dialogando y analizando las mejores opciones. Justamente por su complejidad, y después de escuchar a los peritos, las partes han dicho no poder, por el momento, llegar a una solución; por eso aún no hay un acuerdo. Se ha tomado conciencia en este tema.

Se ha tomado conciencia sobre la complejidad de los subsidios a los combustibles. Eso es positivo.

- Este viernes 14 de octubre concluye el plazo de 90 días establecidos en el acuerdo de paz, ¿extenderán el diálogo?

- Desde el primer día se habló de la necesidad de extender el plazo de las mesas de diálogo o de que estas se mantengan permanentes en el tiempo para que las organizaciones y el Estado puedan llegar a un consenso ante un desacuerdo.

- ¿Desaparecerá el fantasma del paro como medida para exigir respuesta al Gobierno?

- Luego de tener algunos diálogos con las organizaciones, nos ha quedado a todos una lección que podría ahuyentar al fantasma de las movilizaciones o un nuevo paro nacional. Se trata del diálogo, creo que hemos entendido que este es el único camino responsable. Creo que se ha entendido que la violencia, en todas sus formas y niveles, genera una injusticia. Esto ha hecho que se deje de lado esa tendencia de querer elegir al otro utilizando el chantaje de un paro.

- Se concluye el diálogo, ¿quién va a cuidar de que se cumpla lo acordado?

- Hay una comisión permanente que analizará la metodología, los recursos y los participantes que llevarán a la práctica los acuerdos que han firmado las partes. Esta comisión también será garante de la continuidad de los diálogos.

- ¿Fue fructífera la instauración de estas mesas de diálogo?

- Fue esta una experiencia inédita y democrática que realmente demuestra que sí es posible la convivencia fraterna y amigable entre personas de diferentes culturas, pero con sueños idénticos.