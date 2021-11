Aunque el discurso dominante sobre la situación y postura de los indígenas proviene, casi siempre, de los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), surgen algunas voces ‘disidentes’ que discrepan con los métodos que aplican quienes lideran a la organización.

Las últimas movilizaciones y paralizaciones de finales de octubre hicieron más visibles a aquellos indígenas con posturas diferentes a las de aquellos que ven a la protesta en las calles como la única salida para encontrar respuesta a sus demandas.

“Como en cualquier otro grupo humano hay diversidad de posiciones y pensamiento. Pero, lamentablemente, sí hay una hegemonía de esta organización (Conaie)”, le dijo a EXPRESO Inkarri Kowii para explicar que los pueblos y nacionalidades no se tratan de estructuras homogéneas.

“Lo que he visto es que la mayoría de los dirigentes que lideran las manifestaciones han llegado a ocupar cargos públicos y políticos. Cuánto ha cambiado eso la realidad, porque se sigue hablando de pobreza en los pueblos indígenas”. Luis Chango,

​dirigente deportivo y gerente de una entidad financiera

Este sociólogo Kichwa-otavalo de 32 años ha escrito ensayos como ‘Opciones para la plurinacionalidad: menos Estado’, algo impensable para la dirigencia tradicional. En las redes sociales criticó el cierre de vías en las últimas protestas. “Luego esa misma gente, esos dirigentes se quejarán a las autoridades locales y al gobierno para que haga algo por el turismo y la economía”, escribió.

Kowii considera que estas voces diversas se están haciendo más fuertes a medida que hay más profesionales indígenas que tienen contacto con los centros urbanos y van entendiendo que hay otras ideas sociales y políticas.

Una razón parecida esgrime el dirigente deportivo y gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango. Reconoció que en la década de los 90 también fue parte de los levantamientos indígenas, pero 30 años después considera que ese método está agotado y que hay que buscar otras estrategias.

“Evidentemente hay una estructura organizativa en la Conaie que tiene bases en las comunidades, pero si no hay una real diversidad de ideas qué debate puede haber. Hay una sola ideología que no se cuestiona por eso las acciones son las mismas”. Inkarri Kowii,

​sociologo, poeta, especialista en temas culturales

Dijo que dentro de los indígenas hay diversidad de criterios y que así como hay grupos que apoyan al 100 % las medidas de hecho, hay otros grupos que han llegado a la conclusión de que la solución no está en la paralización y cierre de carreteras que afecta directamente a las comunidades.

“No estoy en contra de que los ciudadanos exijamos cambios a los gobernantes para que administren en favor del pueblo y no de sus amigos e intereses empresariales, pero hay otras formas de protestar. Si lo que digo a título personal me genera críticas entre los dirigentes, me tiene sin cuidado”, le dijo Chango a este Diario.

El dirigente de la Conaie, Apawki Castro, dijo que estos discursos lo que buscan es deslegitimar la lucha de quienes les antecedieron en el trabajo organizativo de las comunidades indígenas.

Asegura que los derechos alcanzados a raíz de esas luchas, también permitieron el desarrollo de proyectos "personalistas e individuales de poncho, plumas y anaco" que, aunque legítimos, no han llegado a las grande mayorías.

El dirigente dice no estar sorprendido de que Chango, a quien calificó como alienado, y otros indígenas digan que no está de acuerdo con la radicalidad del movimiento indígena porque ya serían parte del estatus quo lo que les deslindaría de toda responsabilidad con la historia

“Los diálogos deben ser con los representantes de cada sector y de las nacionalidades en el territorio. Debemos llegar con una propuesta clara que beneficie a agricultores y a los sectores que han sido afectados por el incremento de los combustibles”. Javier Aguavil,

​presidente de la Conaice

Javier Aguavil, presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice) mostró su discrepancia con los métodos de los máximos dirigentes de la Conaie el 4 de octubre pasado, tras el diálogo con el presidente Guillermo Lasso. Un mes después su postura se mantiene.

En conversación con EXPRESO señaló que el diálogo con el Ejecutivo debe ser dividido en mesas técnicas en las que participen los actores directamente afectados por las medidas que adopten las autoridades. “Ese diálogo debe ser ágil, no puede demorar demasiado y si no hay respuestas efectivas, recién ahí se debe pensar en otras medidas”.

En la búsqueda de una nueva fecha para protestar

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, dijo que las organizaciones sociales están analizando la nueva fecha para “retornar nuevamente a las calles”.

“No se ha levantado la movilización, no se ha levantado la lucha, simplemente hemos retornado a las comunidades para continuar con este proceso”, agregó.

Pese al anuncio, aseguró que están abiertos a dialogar con el Gobierno, pero siempre y cuando este arroje resultados.