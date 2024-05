Migración de ecuatorianos: 107.686 ciudadanos no han retornado al país hasta abril

De acuerdo al Sistema Migratorio Ecuatoriano (Simiec), hay 107.686 compatriotas que no han regresado al país entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024. De ese total, 99.476 motivaciones responden a temas de turismo o de trámites de residencia.

Pero existe un incremento de visitas y estadía en países centroamericanos, que de acuerdo a organizaciones de ayuda a migrantes, son el “trampolín” para llegar a Estados Unidos (revisar infografía adjunta). William Murillo, director de 1800 Migrante, expone que el éxodo responde al incremento de la violencia criminal y económica en Ecuador.

Rodolfo (nombre protegido) es uno de ellos, tiene 26 años y decidió migrar en avión, tomó un vuelo a El Salvador y de ahí, a México; en el último país cruzó el desierto a pie.

Logró su meta y dice que corrió con suerte, pues vio como otros grupos no lograron pasar. Los coyoteros vendieron a las personas “como si fuesen frutas” a los carteles; el fin era extorsionar a cada familia de los viajeros. También vio que se dieron secuestros y atentados de grupos criminales a buses con migrantes.

Pero, pese a todo eso, dice que no va a volver a Ecuador, pues su familia fue extorsionada debido a un negocio de alquiler de casas en el sur de Guayaquil.

“Me decidí porque no he podido ingresar a la universidad, ni tampoco conseguir trabajo. Desde acá ya he podido ayudar a mi mami y la verdad se sufre mucho para llegar acá” agregó.

“La estructura de oportunidades está deteriorada y se presenta con muchas limitaciones, a ello se suma la inseguridad como motivación de salida”, expuso Lorena Mena, de la organización Continente Móvil.

El Simiec no proporcionó el número de ecuatorianos que sí regresaron al país, pero existe otro registro alarmante y lo proporciona el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero se trata de las capturas y expulsiones realizadas por la patrulla fronteriza en todas sus puertas de entrada a la nación.

Es así que, desde el 1 de enero al 30 de abril, 51.691 migrantes nacionales han sido devueltos al último país de destino o en el mejor de los casos: a su natal Ecuador.

Este periódico reveló a finales de abril que las organizaciones de ayuda a migrantes en México y Estados Unidos, están detectando que poblaciones no tradicionales, como de la Costa y la Amazonía, están engrosando los pedidos de ayuda en la frontera entre México y EE. UU.

Pero lo más grave de todo es que son un objetivo dorado de los grupos criminales, porque al pertenecer a un país dolarizado, son blanco de secuestro y extorsión e incluso asesinatos.

