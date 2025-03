"Mi asesora va a botar todo por la ventana": así la Liga Azul vivió su allanamiento

Aunque lo sabían, fue una sorpresa. Las conversaciones explotadas del teléfono del exconsejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, evidencian cómo parte de los integrantes de la Liga Azul afín al correísmo vivieron el allanamiento que anunciaba su procesamiento penal.

En enero de 2025, el allanamiento a las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Quito marcó el inicio del denominado caso Ligados, que investiga una presunta asociación ilícita en el proceso de designación del superintendente de Bancos.

Aunque el intento de resistencia de Verduga ante los agentes fiscales y policiales es uno de los momentos más viralizados, los integrantes de la Liga Azul, incluido él, vivieron el allanamiento a sus oficinas de manera aún más intensa.

La Policía salió del edificio del CPCCS en Quito por la parte posterior tras allanamiento. Foto: René Fraga/ Expreso.

El desesperado intento por deshacerse de evidencia

Según una de las conversaciones grupales reveladas por la Fiscalía, la exconsejera Yadira Saltos, identificada en los chats como Minerva, fue quien dio la alerta: "Están allanando el Consejo. Llegando. Todos los equipos se los quieren llevar".

La alerta de Saltos llegó a las 11:19 del 24 de enero de 2025, casi una hora antes de que Fiscalía haga pública la realización de la diligencia. "Si. Ahorita. Con las justas no entré. Mi asesora va a botar todo por atrás de la ventana. Ojalá lo logre. Su comió y celular", escribió aliviada.

Aunque en el chat grupal, llamado Rutinas crossfit, había otros siete usuarios más, el único que reaccionó de forma inmediata fue el llamado Ají Con Mote, quien presuntamente sería el expresidente Rafael Correa: "¿En serio? Hay que denunciarlo. ¿Por qué es el allanamiento?", preguntaba con desesperación a Saltos.

La Fiscalía se llevó equipos de las oficinas de los exconsejeros. RENE FRAGA/EXPRESO

La Liga Azul esperaban que el allanamiento sea en sus casas

Sin brindar mayores detalles, Saltos respondió a quien presuntamente sería el expresidente Correa con información privilegiada que recientemente había obtenido: "Ayer me avisaron. Me dijeron que eran nuestras casas. No pensé que el Consejo".

Aunque el caso Ligados investiga una presunta asociación ilícita, en el momento del allanamiento los exconsejeros creyeron que se trataba de una investigación por presunta obstrucción a la justicia. "Mi abogado está llegando. No tienen orden de allanamiento", acota Saltos al grupo.

Unos minutos después llegaría el momento más álgido del allanamiento a las oficinas del CPCCS: "No dejan salir de las oficinas", acota Saltos y el que presuntamente sería Correa piensa en la estrategia: "eso puede ser considerado incluso secuestro".

