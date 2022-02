Matrimonios LGBTI subieron en 2021

Amor es amor. Esta es la frase más utilizada en publicaciones en las redes sociales a la hora de festejar el noviazgo, compromiso y matrimonio entre personas del mismo sexo en Ecuador y en el mundo. Han transcurrido 2 años, 7 meses, y 23 días desde que en el país la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario tras una lucha de diez años por parte de esta comunidad.

Edgar (28) y Daniel (32) decidieron contraer matrimonio el 4 de diciembre de 2021 en Quito, planearon su boda hace un año, y como era el sueño de ambos, realizaron el respectivo festejo. El día del matrimonio civil no tuvieron “ningún inconveniente, en cuanto a homofobia”. Recuerdan tanto que la jueza asignada fue “súper amable y cariñosa” y el público, en su mayoría personas heterosexuales que realizaban trámites, “no pusieron malas caras”.

Ahora es muy común ver en los exteriores de las agencias del Registro Civil, de vez en cuando, a una pareja gay que ha contraído matrimonio. Según los datos entregados por la entidad desde junio de 2019 (fecha de la aprobación del matrimonio igualitario) al 2021 se registraron 437 matrimonios homosexuales. El año pasado la cifra fue más alta desde que se aprobó la normativa, se casaron 240 parejas.

Las provincias donde se registraron las cifras más altas de matrimonios igualitarios son Guayas, Pichincha y Manabí. Así también, en estos más de dos años, Ecuador registra que las parejas gay son las que más han contraído nupcias a diferencia de las mujeres lesbianas. En los más de dos años se han casado 256 parejas de hombres y 191 parejas de mujeres.

Sin embargo, existen provincias donde la cifra es cero. Nos referimos a Bolívar, Carchi, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Zamora Chinchipe y Napo.

EXPRESO conversó con el titular, Felipe Ochoa, exsubsecretaría de Diversidades de la Secretaría de Derechos Humanos, quien es experto en temas de género, y explicó que una de las tareas pendientes del Estado es llegar a los lugares donde aún el acceso a este derecho es recriminado. “Aún no hemos logrado llegar con esta consolidación de derechos. Por ejemplo, los espacios más rurales, comunidades indígenas en la sierra norte y centro, en la Amazonía. Lugares donde aún existe discriminación”, comentó Ochoa.

La subsecretaría enfocará sus esfuerzos este 2022 para llevar a cabo una campaña de sensibilización e información de los derechos de la comunidad LGBTI. Se tiene previsto realizar un programa edu-comunicacional no solo para dar a conocer información sobre el matrimonio igualitario, sino también el respeto a los derechos humanos de las personas que tienen una orientación sexual distinta.

Con más de un millón de reproducciones en un vídeo en TikTok, Andrea y Tabatha dieron a conocer al mundo el festejo de su boda en Guayaquil. Ellas unieron sus vidas ante la ley ecuatoriana el pasado 27 de noviembre de 2021, lo hicieron por el amor que lograron consolidar en ocho meses. “No es el tiempo, es la persona”, comentaron.

La boda se celebró tal como lo habían imaginado. Sin embargo, durante la planificación se encontraron situaciones no esperadas. Tabatha revela que toda emocionada en su búsqueda de ‘wedding planner’ se encontró con una organizadora que se negó a prestarles sus servicios por tratarse de un matrimonio igualitario. “En ese momento me puse a llorar y llamé a Andrea. Fue muy duro, porque estaba muy emocionada”. La misma discriminación se repitió cuando exploraban opciones de vestidos de novias.

Quito. Daniel y Edgar se casaron a finales del 2021 en el Registro Civil. Cortesía

Sin embargo, para Luis Jesús González, organizador de eventos y bodas de la Hacienda Villavieja, estas actitudes de otros colegas son retrógradas, porque “no existe diferencia en celebrar una boda homosexual con una heterosexual y ni decir que los costos cambian, porque eso se define por los gustos que tiene la pareja”.

No obstante, la discriminación a la que se debe enfrentar este grupo de la sociedad también llega desde su núcleo familiar. “A mi boda solo fueron una prima, una tía y mi hermana por parte de papá que vino de EE.UU. Mis otras hermanas no fueron, porque mi mamá no las dejó”, cuenta Tabatha.

El matrimonio igualitario en Ecuador también ha dejado cifras de divorcios. El Registro Civil da cuenta de 5 separaciones entre 2019 y 2021. Además, en el país se contabilizan 135 uniones de hecho entre los años referidos.

Ecuador fue el quinto país latinoamericano en adoptar este derecho tras un fallo de la Corte Constitucional en junio de 2019

Mi familia no estuvo en mi boda, pero decidí ser feliz sin importar lo que digan. Les puedo decir a todos los que no se aceptan que no hay nada que reparar.

​ Tabatha Drouet

Estudiante de Psicología Clínica