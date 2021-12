Malestar por colas largas para acceder a una PCR gratis en el terminal

Ante el anuncio del Municipio de Guayaquil de toma de pruebas PCR gratis, en la terminal terrestre, la cola de quienes aspiran a salir de dudas si tienen o no el virus no se hizo esperar este 29 de diciembre.

Guayaquil: sin carné de vacunación no hay acceso a lugares públicos Leer más

Con el sol de un diciembre en Guayaquil y con mala cara por el malestar que la aqueja desde ayer, Rosa Jiménez, una mujer de 40 años, afirmó haber hecho fila desde las 06:00 sin, a las 11:00, poder conseguir cupo.

Agentes metropolitanos que recibían a la ciudadanía supieron explicar al respecto que se reparten cupos desde las 05:00 y que la atención solo es hasta las 13:30. Lo que, según sus cálculos, da tiempo para unas 300 pruebas. Esto esto es, la mitad de los aspirantes en la fila.

Hugo Zambrano Villalta vino a las 07:00 y dio vueltas en busca del famoso ticket. Sin éxito. Era uno de los cientos que no tenían el papel, pero igual esperaba hacerse el test cerca del mediodía.

"Me parece una falta de respeto que nos tengan así. Se supone que es una ayuda, pero no hay ayuda sin organización. Lo mandan a uno a buscar ticket y ni siquiera le dicen dónde conseguir uno. ¿Usted cree que toda esta gente va a alcanzar? Obvio que no. Vinieron por gusto, como yo", se quejó.

La OMS admite fracaso en la vacunación a nivel mundial Leer más

Al respecto, un uniformado explicó a Expreso que pasa eso "porque la gente no madruga". Y recomendó que mañana lleguen desde las 05:00, para alcanzar un ticket.

A Zoyla Pensantes le preocupaba que en la fila, sin distanciamiento, crezcan los contagios. "Venimos a ver si estamos y con toda esta gente quizás si no estuviéramos con covid-19 ya nos dio", observó.