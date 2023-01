En mayo de 2022, Verdesoto asumió la Secretaría en medio de una gran expectativa por la oferta del Gobierno de luchar contra la corrupción. Ocho meses más tarde, en medio de denuncias e investigaciones que salpican al Ejecutivo, presentó la renuncia, la misma que fue aceptada “por falta de resultados concretos”.

Horas antes de que se haga oficial su salida, Verdesoto hizo público un informe de gestión y lanzó algunas “hipótesis” de posibles casos de corrupción, documento que el Ejecutivo ha tratado de menoscabar calificándolo de informal.

¿Cómo toma la reacción del Gobierno a su informe?

Ha sido inapropiada. El documento que elabora hipótesis sobre probabilidades de corrupción debe discutirse y no evadirse y peor aún diciendo que es apócrifo, porque no lo es. Lo más errado es tratar de personalizar esa discusión contra mí y de ese modo alejarse de los contenidos centrales del documento.

¿Por qué publicarlo luego de que le aceptan la renuncia?

No fue así, porque el documento se envió el domingo por el Quipux oficial (salió del cargo el lunes) y al día siguiente entregué al presidente el informe físico frente a algunos ministros. El que se intente decir lo contrario son argucias, pero no viene al caso. Lo que importa es que se discuta el informe.

El Gobierno califica como "genérico" el informe del exsecretario Luis Verdesoto Leer más

La percepción es que la Secretaría no ha hecho nada, ¿eso se ratifica cuando le aceptan la renuncia por falta de resultados concretos?

El presidente conocía lo que ha hecho en estos ocho meses la Secretaría. Tanto así que en más de una docena de ocasiones ha elogiado públicamente. La política anticorrupción que se trabajó durante mi administración ha sido preventiva, es decir, previene que haya actos de corrupción, pero una vez que ocurren la competencia de procesarlos es de la Fiscalía. (Luego enumera una serie de proyectos que deja en marcha).

No soy juez y, en ningún caso pretendí serlo. Hay asuntos que le corresponden a la Fiscalía llevar a los juzgados.

¿Si solo era de prevención por qué en su informe ya habla de posibles casos de corrupción y por qué no alertó antes al presidente Guillermo Lasso?

El presidente pidió dejar de lado el tema de prevención y pasar a la investigación de casos de corrupción diez días antes del 23 de enero. En esos diez días se investigó todo lo que está en el informe. En el resto de cosas he hecho cartas a los diferentes miembros del gabinete informando sobre los riesgos de corrupción.

Vaticina que la corrupción se reproducirá indefinidamente en el país si no se ataca a la raíz ¿A qué se refiere?

Quiero decir que la estructura misma de esta situación está en la Constitución y la constituyente de 2008, que construyó mecanismos que permitieron que se filtre la corrupción y ahora tengamos casos grandes, pero también de los chicos. El origen de ese aparato tiene que ser profundamente reformado, porque ahí está la raíz de los males.

Dentro de este panorama ¿A qué se le debe poner atención primordial?

A las cuatro empresas públicas que tienen que ver con energía. Planteo que la estructura de conformación de Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) está mal elaborada. En todo el mundo los procesos anticorrupción apuntan a lograr un justo equilibrio entre eficiencia productiva y eficiencia anticorrupción. En el caso de EMCO se centralizaron tan terriblemente las decisiones que finalmente se desequilibró totalmente esa posibilidad y en esa empresa se registra mucha corrupción.

¿Y los controles externos?

En el caso de EMCO la propia Contraloría consideró que no era necesaria su presencia pese a que es una entidad que maneja una masa enormemente grande de la economía del país y, aún así, no forma parte de los controles de la Contraloría General del Estado. ¿Cómo funciona? Con 52 decisiones infralegales que le permiten funcionar más o menos y conducir las empresas públicas.

¿Cómo se podría solucionar este tema particular?

Por ejemplo, un mecanismo de grabación de las sesiones del directorio de EMCO que, como en todos los cuerpos colegiados, permita tener información de la motivación de los votos de cada uno de sus miembros. Se debió hacer desde el inicio para saber cuáles son las razones por las que se tomaron algunas decisiones.

Me despedí de todo el gabinete dándoles la mano y mirándoles a los ojos. Al menos de mi lado nada se ha roto.

¿El informe sugiere revisar la situación de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec)?

El informe cuenta con varios temas que deben ser investigados a profundidad. En el caso de Flopec ¿por qué tiene cuatro sedes externas en las que no rinde cuentas a nadie, pese a que maneja recursos importantes del Estado?.

Danilo Carrera Drouet califica audio que lo acusa como 'burdo' y pide análisis Leer más

¿Qué tipo de control o acciones se debería aplicar sobre quienes han manejado EMCO?

Por ejemplo, deberían buscar los paquetes accionarios de las personas que han ocupado puestos directivos en esa entidad y ver cómo se vinculan con probables acciones en otras áreas o con la base misma de la contratación. En eso hay que trabajar en lugar de personalizar la situación, lo que puede llevar incluso a distorsionar el informe.

¿Pudo hacer algo como delegado del presidente en el directorio de las Empresas Públicas (medida que fue adoptada el 18 de enero)?

Era un observador con voz pero sin voto y lo primero que hice es sugerir tres cosas: trabajar en auditorías en donde no existen. Lo digo con preocupación, no hemos terminado la auditoría a Flopec que es una necesidad y compromiso internacional. La auditoría es cara, pero hay que hacerla. Lo otro es transparentar las decisiones adoptadas sobre las empresas públicas. Hay que formar grupos de cumplimiento en las empresas con los mismos funcionarios que tengan alta probidad.

Se dice que otra de las razones de la corrupción es que hay rezagos del correísmo en este Gobierno ¿Es así?

Por pedido explícito del presidente pedí información que espero se la entregue a quien me sustituya, si es que tiene algún sentido y luego no se vaya a calificar al documento como apócrifo. Me pidió que haga una historia personal de los directivos de EMCO y de las empresas públicas para poder determinar cómo se han mantenido estas estructuras desde hace tanto tiempo. Ahora, tampoco se pueden sacar conclusiones inmediatas. Creo que gran parte del historial de ese personal directivo responde a la meritocracia, pero otra sin duda responden al mantenimiento de estructuras que pueden derivar en corrupción. Todas son hipótesis.