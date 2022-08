Las elecciones internas concluyeron ayer y desde ahora el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe cumplir varias fases, antes de que las listas de candidatos para los comicios seccionales queden establecidas de forma definitiva.

Candidatos escogidos a última hora, sin conexión ideológica con el partido que les auspicia. ¿Sirve este sistema de primarias?

La ley no exige que (el candidato) sea adherente ni afiliado a una organización política. No podría calificar si es lo más idóneo o conveniente, simplemente debemos aplicar lo que dice la normativa.

¿Los designados ya se pueden considerar candidatos definitivos?

Según el calendario electoral, un vez que terminan los procesos de democracia interna se abre un plazo de 48 horas para subsanar cualquier inconveniente. Las candidaturas se inscribirán del 22 de agosto al 20 de septiembre y a partir de eso el CNE revisará que cumplan la normativa. La lista oficial de candidaturas inscritas se dará el 18 de diciembre. En ese lapso pueden surgir apelaciones e impugnaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La Universidad Católica objeta a Vanegas por sus expresiones denigrantes sobre mujeres Leer más

De las 278 organizaciones habilitadas para las seccionales, más de 70 no solicitaron veeduría del CNE para sus primarias. ¿Qué sucederá con ellas?

Primero, no podrán inscribir candidatos. Seguramente, decidieron no participar en este proceso electoral. Esto se ha dado en otras ocasiones. (Debemos) Recordar que si en dos elecciones consecutivas no participa un partido o movimiento, será eliminado del Registro.

Proyectaban que habría cerca de 90 mil candidatos. ¿Esto podría bajar el número?

Sí, eso podría influir en el número, pero también el tema de los incentivos para las alianzas electorales. Hasta el 4 de agosto el CNE recibió 158 solicitudes. En Los Ríos hay una alianza de ocho organizaciones políticas. Eso ayudará en el objetivo de reducir el número de candidatos.

¿El CNE empezará a realizar un control de campaña anticipada una vez que terminen las primarias?

En este momento, que están terminados los procesos de democracia interna, es un poco complicado ejercer ese control. Mientras no estén como candidatos, podrían hasta aducir que se trata de promoción por democracia interna. Cuando estén inscritos, ahí se controlará desde Fiscalización la campaña anticipada.

¿Las seccionales se harán con equipos tecnológicos nuevos o con los antiguos?

Esta vez el Ministerio de Finanzas nos ha otorgado los valores para la adquisición de equipos y ya está abierto un proceso de subasta inversa. La idea es que lleguemos al proceso electoral con nuevos servidores. Lo que no será factible todavía es que el CNE tenga un ‘data center’ alterno. Es increíble que una entidad como el Consejo no lo tenga y toda la información esté concentrada en la matriz de Quito. ¿Qué pasaría si existe una catástrofe?

El límite del gasto electoral para candidatos a la Alcaldía de Guayaquil es de $ 800 mil Leer más

¿Cuánto asignó Finanzas para iniciar con la renovación?

Estamos hablando de unos 4,5 millones de dólares, que se destinarán para servidores, impresoras, licencias, entre otros temas. Esto debería estar listo a más tardar en diciembre, porque los dos simulacros de las elecciones seccionales se desarrollarán en enero.

¿En este momento el CNE puede garantizar la seguridad de sus sistemas tecnológicos?

El CNE recibe en promedio 1,8 millones de ataques informáticos diarios desde diferentes partes del mundo. En 2021 organismos internacionales apoyaron a la institución, porque recordemos que el Ministerio de Finanzas de la época nos entregó los recursos dos meses antes de las elecciones presidenciales y no fue posible hacer las adquisiciones de seguridad.

¿Eso es suficiente?

El hecho de que no hayan podido hackear nuestra información no quiere decir que estemos libres de que, en cualquier momento, encuentren una debilidad y seamos objetivo de la vulneración de nuestros sistemas.