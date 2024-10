Leonardo Berrezueta dice que Construye salvó a Mónica Palencia

Poco antes de la votación en el juicio político contra Mónica Palencia, el asambleísta de la Revolución Ciudadana y uno de los interpelantes, Leonardo Berrezueta, criticó la decisión anunciada por la bancada de Construye de abstenerse en la votación sobre la censura y destitución de la ministra del Interior.

"Lamentablemente, una bancada ha decidido abstenerse con un discurso híbrido, extraño. Nos parece raro, hace apenas ocho días decían que iban con todo", expresó Berrezueta. El legislador destacó que el cambio de postura de Construye resulta llamativo, insinuando posibles acuerdos detrás de esta decisión.

"Solo el tiempo nos dará la razón, pero aquí hubo un canje de votos. Esperamos que esta decisión no se deba a la promesa de calificar su lista de asambleístas nacionales en el Tribunal Contencioso Electoral, ni a desvirtuar temas de glosas o sanciones en la Contraloría. Ojalá no sea así. Hoy, la bancada va a salvar a una ministra incompetente, de la que se ha demostrado que no puede manejar la seguridad del país", agregó Berrezueta.

Un debate suspendido

La tarde de este 23 de octubre, el debate fue suspendido tras la intervención de 10 de los 23 asambleístas inscritos para hablar. En la votación, 77 legisladores votaron en contra de la censura y destitución de Palencia, mientras que 40 lo hicieron a favor y 16 se abstuvieron.

Al salir del Pleno, Valentina Centeno, del movimiento oficialista ADN, afirmó que el resultado era "lo que el pueblo ecuatoriano esperaba". Sin embargo, mencionó que no se aprobó un pedido de reconsideración, lo que daría paso a que se retome la votación del juicio político en la próxima sesión, prevista para el lunes 28 de octubre.

