Lenín Moreno dijo haber conversado con Angela Merkel, pero esta foto llamó la atención

Lenín Moreno anunció este miércoles en Twitter que habló con Angela Merkel, canciller de Alemania y una de los líderes más importantes de todo el planeta. "Compartimos experiencias y criterios para enfrentar de mejor manera al #COVID19", indicó el presidente de Ecuador en su cuenta oficial de la red social.

Alemania es visto como uno de los países que ha manejado mejor la pandemia del coronavirus y sus efectos entre su ciudadanía. Las medidas preventivas, el manejo de los casos más graves y el mayoritario respeto de su ciudadanía a las normas exigidas han contribuido a que se le considere como un ejemplo a seguir por otras naciones.

Ello, sumado a lo que se mencionó al inicio, el liderazgo de Merkel en la escena política global, hizo que el anuncio destacara en Twitter. No obstante, algo llamó la atención en la publicación de Moreno en su cuenta oficial (@Lenin).

El tuit del presidente, anunciando su diálogo con Angela Merkel, canciller de Alemania. Captura de pantalla

En la foto que acompañaba el texto aparecía el presidente frente a una computadora, cuya pantalla empezó a generar preguntas. En ella se veía una fotografía de Angela Merkel muy popular en internet y sobre un fondo blanco.

Las sospechas de que la foto no fue tomada durante el diálogo no se hicieron esperar. Más allá de que la imagen pertenece al perfil de Angela Merkel en Wikipedia, el fondo totalmente blanco no es característico de ninguna plataforma de llamadas o videollamadas digitales.

Imagen de Angela Merkel que acompaña su perfil en Wikipedia. Wikimedia

Y, por supuesto, las respuestas irónicas de usuarios en Twitter tampoco demoraron en aparecer.

Aquí hay una:

Aquí casual en videoconferencia con Barack Obama

Los envidiosos dirán que es montaje#TuiteandoComoMoreno pic.twitter.com/yBV8Sn3kWo — Alejo (@alejocapelo) May 27, 2020

Aquí hay otra:

yo acabo de hablar con @DonaldTrump también por paintzoom #TuiteandocomoMoreno jajaja este presidente me hizo el día.😂😂 pic.twitter.com/qopBEXaTB6 — LUIGI's (@luigi8a4) May 27, 2020

Una tercera:

Amigos! Así como Lenin dialogó con Angela Merkel, yo también dialogue con los Avengers. Compartimos experiencias y criterios para sobrellevar los crisis de #COVID19Ecuador y quedaron en venir a sacarle la madre a todos los que nos tienen jodidos... Que maravilla la tecnología 💯 pic.twitter.com/ULTbFvBNaJ — LaReinaDeNarnia 🌹😷 (@LaReinaDeNarnia) May 27, 2020

No obstante, minutos después, el tuit con la cuestionada imagen fue eliminado.

Imagen del tuit eliminado. Captura de pantalla

EXPRESO se comunicó con la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia para obtener detalles del tuit eliminado, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.

Más allá de la anécdota, en el tuit desaparecido Lenín Moreno señalaba que había agradecido a Angela Merkel "a nombre de los ecuatorianos" la donación de 100.000 pruebas PCR para detectar el COVID-19. Asimismo, el mandatario agradeció "el próximo envío de epidemiólogos alemanes" al Ecuador.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA

Hoy dialogué vía teléfonica con Angela Merkel. Compartimos criterios para enfrentar de mejor manera al #COVID19. Le agradecí a nombre de los ecuatorianos por la donación de 100 mil pruebas PCR para covid-19, y el próximo envío de epidemiólogos alemanes. #AEcuadorLoSacamosTodos pic.twitter.com/O2G7lMyjNa — Lenín Moreno (@Lenin) May 27, 2020

Minutos después de eliminar el tuit con la foto en cuestión, apareció una nueva publicación en la cuenta oficial de Lenín Moreno en Twitter. Esta vez aparecía el mismo texto, pero con otra fotografía. En ella se le veía a Lenín Moreno mirando al escritorio.