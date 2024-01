Iván Espinel: Juez le dispuso arresto domiciliario de manera temporal

Iván Espinel, el exministro de Inclusión Social sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos, cumplirá arresto domiciliario en Portoviejo hasta que mejore su condición de salud. Así lo dispuso el pasado 19 de enero el juez que lleva la causa, y quien recalcó que la medida otorgada a Espinel "no es una medida alternativa a la libertad".

El magistrado justificó su decisión en las deficiencias que aqueja al sistema carcelario del país, aseverando que este no podría atender las necesidades de Espinel, quien salió ayer de un hospital en Portoviejo, donde estaba internado desde inicios de diciembre de 2023.

"Es evidente que en los actuales momentos, los centros (carcelarios) están viviendo crisis, y no podrán brindarle la atención necesaria: alimentación, cardiología y psicológica. Parte importante en este caso de psiquiatría, ya que un psiquiatra puede medicar y no un psicólogo. Todo eso conlleva apreciar que es insuficiente, por lo que no puede regresar al centro carcelario a cumplir su condena", reza el fallo publicado en la página de la judicatura.

El juez justificó que la decisión de conceder el arresto domiciliario a Espinel es para prevenir un paro cardiaco. La medida estará vigente hasta que el sentenciado por lavado de activos "supere en su totalidad los problemas médicos que presenta" y estará con resguardo policial permanente con la finalidad de precautelar su vida y no ponerlo en riesgo".

En 2019, Espinel y tres personas más fueron procesados por lavado de activos. Un Tribunal de Garantías Penales del cantón Durán encontró al exministro de Inclusión Social culpable al no poder justificar ingresos por encima de los 700 mil dólares.

En 2023, Según informó el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el juez Juan Carlos Terán Moreno dispuso el traslado de Espinel de la cárcel 4 de Guayaquil a un hospital privado de la provincia de Manabí para precautelar su salud.

