Juez dicta sobreseimiento para exasambleísta Sofía Espín

Luego del dictamen abstentivo emitido por la fiscal Diana Salazar, el juez nacional Iván Saquicela emitió este lunes 9 de diciembre el auto de sobreseimiento en favor de la exasambleísta correísta Sofía Espín y de Yadira Cadena una de las abogadas del expresidente Rafael Correa.

La resolución del juez se dio tras el pronunciamiento de la Procuraduría presentado también este lunes. Saquicela dejó sin efecto las medidas cautelares de orden personal y real dictadas en contra de las procesadas y dispuso que la Secretaría de la sala envíe de manera inmediata los oficios correspondientes.

El juez no declaró ni maliciosa ni temeraria la acusación particular, puesto que la acusadora particular, defendiendo los intereses del Estado, no ha evidenciado una conducta que pueda calificarse como temeraria menos maliciosa.

Espín y Cadena habían sido investigadas inicialmente por presunta oferta de tráfico de influencias y luego por tentativa de fraude procesal. El juez recordó que en este caso se cumplió con el requisito de procedibilidad luego del pronunciamiento de la Asamblea para iniciar causa penal en contra de la exlegisladora con lo cual se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos el jueves 27 de diciembre del 2018 y el 20 de marzo de 2019 se reformularon los cargos.

Ellas, durante la sustanciación del juicio por supuesta tentativa de plagio al activista Fernando Balda visitaron en la casa de Confianza del sur de Quito a la testiga protegida y procesada Diana Falcón. Le habrían pedido que se retracte de las afirmaciones en las que mencionó que Correa conocía del caso. A cambio le habrían ofrecido tramitar un supuesto asilo en Bélgica, protección de Derechos Humanos y la ONU y patrocinio legal.

Tras salir de la Asamblea Espín se desplazó a Bolivia en donde pidió refugio. Con la convulsión política que vició ese país y la salida de Evo Morales del poder viajó por Perú a México.