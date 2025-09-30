Juez de Miami aplaza la audiencia de José Serrano para el 23 de octubre de 2025

Serrano es investigado por la Fiscalía como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato Fernando Villavicencio

José Serrano tuvo como abogado a Richard Diaz, hoy defensor de Xavier Jordán, en EE.UU.

La audiencia preliminar de José Serrano, exministro del Interior, se postergó de nuevo. La diligencia, inicialmente pautada para este 30 de septiembre, se reprogramó mientras el exfuncionario afronta un proceso migratorio en Estados Unidos y es investigado en Ecuador.

Serrano es investigado por la Fiscalía como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Esta grave acusación que añade una capa de complejidad a su situación legal y migratoria actual en territorio estadounidense.

Asilo de Serrano: La juez decide sobre su deportación o no de EE.UU. Leer más

Detalles de la nueva citación

El Tribunal estableció una nueva fecha para la audiencia de José Serrano para el 23 de octubre de 2025 a las 9:00. La Jueza Romy Lerner presidirá la diligencia. La magistrada ya ha señalado que se trata de un caso complejo y que necesita tiempo para revisar toda la documentación.

El aplazamiento modifica el cronograma judicial del exministro, quien también ha solicitado asilo político en Estados Unidos, argumentando persecución en Ecuador. Esta audiencia preliminar es un paso procesal crucial que determinará la continuidad de su caso en la jurisdicción de Florida.

Contexto judicial en Ecuador

La justicia ecuatoriana sigue de cerca el proceso de Serrano. El exministro del Interior fue uno de los funcionarios de mayor confianza durante el gobierno de Rafael Correa. Su vinculación al caso Villavicencio surgió tras testimonios y evidencias que, según la Fiscalía, lo señalan como uno de los responsables en el magnicidio, un hecho que conmocionó a Ecuador.

Mientras su defensa alega persecución política, el proceso judicial en Miami avanza.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ