Jaime Nebot: "Dios quiera que el pueblo sea iluminado por Dios y vote bien"

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, votó la mañana de este domingo 21 de abril en uno de los recintos electorales de la ciudad porteña. Lo acompañaron exfuncionarios del cabildo y simpatizantes.

El exburgomaestre relacionó los resultados de la consulta popular, impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, con el panorama del tema de seguridad, por ejemplo.

"No nos han convocado si estamos contentos con lo que pasa en el Ecuador, con los apagones, inseguridad y una serie de cosas más, no, no estamos contentos, pero nos han convocado para que nos pronunciemos sobre preguntas claras, para que se pueda combatir desde el Estado, del Gobierno, con éxito la delincuencia, para que exista inversión y se creen negocios, mejoren los negocios. Y la gente que no tiene empleo, pueda tener empleo", mencionó Nebot.

Nebot destacó la importancia de esta votación y el rol del pueblo en las decisiones que se plasmarán en los resultados de la consulta y referéndum.

"Es la máxima expresión de la democracia. El pueblo es el dueño de la democracia. El resultado, poco o nada tendrán que ver el presidente de la República y los asambleístas. Es directamente el pueblo el que decide. Dios quiera que el pueblo sea iluminado por Dios y vote bien", dijo.

"El pueblo es el único que tiene el derecho de equivocarse, ojalá no se equivoque, porque el que paga las consecuencias de las equivocaciones es el pueblo".

