La protección ambiental trajo esta semana a Ecuador al expresidente de Colombia Iván Duque. El exmandatario instaló la iniciativa Concordia por el Amazonas, una ambiciosa apuesta a favor de la selva que reunió a influyentes personalidades del continente con autoridad en esa materia. EXPRESO habló con él sobre el alcance de este proyecto, pero también sobre temas coyunturales del país como la consulta del Yasuní, las elecciones anticipadas e incluso la actual situación de inseguridad.

(Te invitamos a leer: Así es el cerco que el ‘narco’ impuso sobre las fronteras)

Los bosques del Amazonas meridional y occidental, en riesgo de morir por sequía Leer más

¿Qué es la iniciativa Concordia para el Amazonas?

La iniciativa Concordia para el Amazonas busca crear soluciones basadas en la naturaleza, cimentadas en las reglas del mercado para restaurar, conservar y preservar la Amazonía. Y lo que estamos haciendo en este primer encuentro es reunir en Ecuador a 50 de las mentes más privilegiadas en materia ambiental de este continente, desde el sector público, privado, sociedad civil, la academia, la ciencia, para discutir cómo poner en marcha esas soluciones. Hoy se reclama mucha movilización de recursos, pero tenemos una realidad dura y es, por un lado, que los gobiernos de los países que más han contribuido a la conservación no tienen los fondos suficientes para cubrir la demanda mundial y, una muy buena parte de los países del sur global están endeudados y no tienen espacio fiscal para hacer estas inversiones.

El expresidente Iván Duque estuvo en la Amazonía ecuatoriana lanzando la iniciativa Concordia por el Amazonas Concordiasummit

¿Por qué se eligió Ecuador para lanzar la iniciativa?

El Ecuador se ha convertido en un país líder en materia de conservación. Muchos presidentes están hablando de canjes de deuda por naturaleza, Ecuador ya lo hizo con el DFC de Estados Unidos en el canje de deuda por naturaleza que corresponde a las áreas protegidas de Galápagos. Hacer este primer encuentro acá, estar en Tena, estar en una geografía bella, en contacto con la naturaleza y con comunidades indígenas, y poner a Ecuador como el primer lugar para hacer este gran encuentro, es reivindicar lo que hoy es Ecuador, un país que se ha puesto la camiseta de la conservación con liderazgo.

Llegó usted a hablar del Amazonas a pocas semanas de la consulta del Yasuní...

En el Yasuní ya hay producción y extracción, ahora lo que se está haciendo es llevar este tema de nuevo a discusión. Ecuador debe prepararse para las decisiones en las urnas. Si la gente no quiere que haya más explotación en el Yasuní eso va a significar que se va a perder una fuente importante de recursos que Ecuador requiere y se necesita actuar con responsabilidad. Si las personas dicen que sigan con la explotación, aún con el eventual visto bueno que surja de las urnas, hay que seguir siendo muy estrictos y rigurosos para proteger semejante ecosistema. Yo creo que la democracia ecuatoriana dará una consulta de las más interesantes que hayamos visto en el hemisferio en materia ambiental.

Lula anuncia medidas para combatir la violencia en la Amazonía y en escuelas Leer más

¿Cree que los países de la región tienen voluntad de avanzar hacia una transición energética responsable?

Hay países que hablan mucha carreta, hay unos demagogos que hablan de que hay que acabar con el sector de hidrocarburos y, ¿dónde está la fuente de recaudo, de inversión extranjera directa, de divisas, capitalización bursátil y mucho más? En el caso de Colombia, el sector de hidrocarburos tiene una huella de carbono que está por debajo del promedio regional y aún así tenemos un 83 % de energías renovables entre proyectos en marcha, ejecutados e inaugurados. Países como Colombia no pueden perder su principal fuente de recursos, podemos acelerar la transición, pero no matar la gallina de huevos de oro si no hay con qué sustituir.

Ecuador se ha convertido en un país líder en materia de conservación. Muchos presidentes hablan de canjes de deuda por naturaleza, Ecuador ya lo hizo con el DFC de Estados Unidos.

Iván Duque, expresidente de Colombia

¿Cuál es su opinión respecto a las elecciones anticipadas que se aproximan en Ecuador?

Yo soy muy respetuoso de la decisión que van a asumir los ecuatorianos. Mal haría yo en venir a hablar acá de candidaturas o hacer sugerencias. Lo que sí creo es que Ecuador ha tenido un triunfo grande e importante en su historia reciente y fue haber derrotado al caudillismo y la demagogia. Creo que volver por ese camino del adanismo, la vanidad, el autoritarismo, la persecución a los medios y los opositores, a la connivencia, gentileza y genuflexión al foro de Puebla, de Sao Paulo y Chávez y Maduro, no le conviene al Ecuador. Yo estoy seguro de que el pueblo ecuatoriano sabrá escoger a quien será esa opción distinta al retorno de la demagogia y el populismo y confiamos en que el pueblo tomará la decisión más sensata, porque es evidente que Ecuador ya experimentó lo que trae el caudillismo que se vuelve adanismo.

(No te pierdas: Disidencias, carteles y el PCC de Brasil acechan a Ecuador)

¿Qué cree que debería hacer Ecuador para frenar la inseguridad?

Creo que hay que tener en cuenta que lo que está pasando de violencia en Ecuador obedece a que se han enfrentado a las mafias que en otras épocas no se enfrentaron. En Ecuador se ha tomado una acción valerosa, decidida del presidente Lasso y por supuesto las mafias que están golpeando han sido las que han tratado de exacerbar la violencia para tratar de poner a la población en contra del gobernante. Pero es producto de un Gobierno que a diferencia de otros que guardaban silencio, ha llegado con determinación a enfrentar esas mafias.

Lo que está pasando de violencia en Ecuador obedece a que se han enfrentado a las mafias que en otras épocas no se enfrentaron. En Ecuador se ha tomado una acción valerosa.

Iván Duque, expresidente de Colombia

En Ecuador hay sectores que culpan a Colombia de buena parte de la violencia narcotraficante en Ecuador, ¿qué opina de esto?

Cuando tienes un Gobierno en Colombia que está nombrando a los delincuentes gestores de paz, que le está diciendo a los narcos firmen la paz y se pueden quedar con el 6 por ciento de su fortuna, que ha parado la acción contra los cultivos ilícitos, que ha desorientado a la fuerza pública, que ha desmoralizado a los altos mandos, eso termina traduciéndose en afectaciones al vecindario. La falta de determinación contra el crimen organizado pasa factura a los vecinos. Yo me comprometí en la campaña de 2018 que a ‘Guacho’ se le iba a acabar la guachafita y dimos de baja a ese bandido que masacró a periodistas ecuatorianos en situación de indefensión en un acto de barbarie, apoyé a través de las comisiones binacionales de frontera, trabajé con la fuerza pública de Ecuador, apoyamos con inteligencia colombiana el trabajo contra el narcotráfico en este país y lo hicimos bien.

(Te puede interesar: Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, fue capturado)