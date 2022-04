Los reos del Centro de Rehabilitación N2 de Esmeraldas retuvieron por más de tres horas a sus propios familiares que habían entrado a visitarlos. Esto ocurrió al medio de este domingo 24 de abril de 2022. En total 270 personas no podían salir del centro carcelario por decisión de los internos y en rechazo a un supuesto traslado a otras cárceles del país.

“Nos quieren llevar a La Roca y no estamos de acuerdo. Por qué se meten en una guerra que es de bandas, si ellos son la autoridad. Tienen que poner el orden y ser equitativos. No vamos a dejar salir a nadie hasta que el director del Snai (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores) nos escuche y se pronuncie. No traten de pisotearnos, no van a poder porque estamos firmes”, dijo un interno en un video que se viralizó en redes sociales en el que aparece en el patio de la cárcel, con micrófono en mano, y rodeado de otros internos.

En otro video que circuló en redes sociales, dos internos que se identificaron como miembros de la banda de Los Tiguerones y que ocultaban sus caras con camisetas, se amarraron a sus cuerpos supuestos tacos de dinamita. Amenazaban con explotar a todos si ellos o los miembros de su agrupación eran trasladados a otras prisiones.

Las visitas debían terminar a las 12:30, pero los internos colocaron candados en la parte interna de las puertas. Un grupo de policías comandados por Javier Buitrón, comandante de la policía de Esmeraldas, estableció contacto con los organizadores de la revuelta y lograron persuadirlos para que dejen salir a sus familiares. “Dialogamos para que los familiares no estén detenidos en contra de su propia voluntad. Les dijimos que si no cedían nos íbamos a ver obligados a utilizar la fuerza”, explicó Buitrón, quien descartó que este domingo haya traslados a otras cárceles.

Los familiares de los internos empezaron a salir de la cárcel aproximadamente a las 15:50. Entre ellos había, niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.