El pasado viernes 8 de julio se cumplió el plazo de 100 días establecido en el Decreto Ejecutivo 381 para separar el Viceministerio del Interior del Ministerio de Gobierno y que funcione como una entidad estatal más.

Las vacilaciones del Gobierno que lapidan la seguridad Leer más

El escrito, con fecha del 30 de marzo de 2022, estipula que el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Trabajo “serán responsables de realizar todas las acciones legales y administrativas que se requieran para su implementación”.

Sin embargo, el pasado 14 de agosto, el día de las explosiones en el Cristo del Consuelo, fue el mismo ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien dijo que “la decisión lleva algunas complicaciones”. Tanto así, que siguen compartiendo presupuesto con el Ministerio de Gobierno, y aunque no precisó las cifras recordó las 43 nuevas camionetas para los más de 5 millones de habitantes que viven en Guayaquil, Durán y Samborondón, ciudades que integran la Zona 8, el territorio más violento del país.

Pero la fecha para completar este proceso aún está sin definir. Carrillo apuntó: “Vamos a pedir una prórroga por una serie de consideraciones. Ahí hay procesos de carácter legal que tienen que llevarse y, en estos cuatro meses que ya han transcurrido, hemos venido trabajando en la construcción de políticas públicas de seguridad”.

EXPRESO solicitó al Ministerio de Gobierno y al del Interior las razones del aplazamiento del proceso y cuáles son los procesos legales que aún no se pueden resolver, pero hasta el cierre de esta edición no se emitió respuesta.

Legisladores critican el plan de seguridad Leer más

Así también, este Diario pidió al Ministerio de Finanzas el detalle de los recursos entregados a la cartera del Interior a raíz de la decisión presidencial de su división, pero tampoco emitió respuesta alguna.

El penalista Joan Paúl Egred manifestó que la falta de gestión oportuna en las decisiones administrativas y burocráticas del Gobierno se refleja en la lucha contra la delincuencia.

“Denota que el Gobierno tiene otras prioridades como urgentes y no está ahí la seguridad ciudadana. Por ese motivo el Estado no reacciona y todos los días somos víctimas de la delincuencia. Creo que a los funcionarios les queda grande el puesto... Es un error pretender avanzar con políticas fallidas, y (debemos) sumarle a eso que Ecuador no cuenta con recursos económicos para seguir probando con las ideas que se le ocurran a las personas cercanas al presidente, cuando deben estar un paso adelante de las bandas delictivas en el país”, argumentó.

Hay ciudades con olas de violencia explosivas. No sucede lo mismo en la Sierra.

Patricio Carrillo, ministro del Interior

Lasso decreta el estado de excepción en Guayaquil, Durán y Samborondón Leer más

Ola delictiva

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, afirmó que el ‘azote de la delincuencia’ se da en ciertas ciudades, donde hay una “tendencia de crecimiento explosiva con presencia de hechos de terrorismo; lo mismo no sucede en la Sierra o en la Amazonía; eso pasa donde la geografía ayuda a la presencia del narcotráfico”.

Operativos

El ministro Carrillo expuso que una “respuesta contundente” del Gobierno es declarar el estado de excepción, y de acuerdo con los primeros resultados de las investigaciones de lo sucedido en el Cristo del Consuelo, existen “correlaciones” con privados de libertad y grupos delictivos. Hubo 25 allanamientos.

Decomiso

El funcionario señaló que no solo se han ejecutado acciones reactivas sino preventivas. Carrillo indicó que hubo operativos en los que decomisaron explosivos caseros o artesanales parecidos a los usados en el Cristo del Consuelo. Aunque no detalló la cantidad de los elementos retirados en las revisiones.