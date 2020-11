Una inducción que arranca pero sin los capacitadores

Un proceso que acumula dificultades. Está previsto que desde hoy arranquen las capacitaciones para los 277.263 miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) que fueron escogidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones generales de febrero próximo.

La falta de presupuesto sigue siendo un problema. El vicepresidente del organismo electoral, Enrique Pita, le dijo ayer a EXPRESO que la no entrega de los recursos por parte del Ministerio de Finanzas había impedido que, aunque ya han sido escogidos, se contrate a los capacitadores.

Este Diario también pudo conocer que la plataforma virtual con la que se prevé iniciar las inducciones todavía no estaba afinada hasta la tarde de ayer, lo que hace poco probable que la capacitación arranque al 100 % desde hoy.

Sanción económica

El consejero electoral Luis Verdesoto recordó ayer que en las reformas al Código de la Democracia se incluyeron algunas multas y sanciones por incumplimientos dentro del proceso electoral. Por ejemplo, el no asistir a las capacitaciones acarrea una multa del 10 % del Salario Básico Unificado (SBU), equivalente a $ 40.

Mecanismo

Contrario a la práctica de otros procesos electorales en los que las capacitaciones se las hacía de manera presencial, la pandemia de la COVID-19 obligó a las autoridades electorales a cambiar los planes e incluir en el reglamento sobre Juntas Receptoras del Voto la posibilidad de utilizar plataformas virtuales para desarrollar los cursos. De hecho, este es el mecanismo que se priorizará para las capacitaciones, en tanto que, en las zonas alejadas con déficit de internet se la hará de forma presencial.

Ausentismo.

En el último proceso electoral de 2019, el 58 % de los 274 mil integrantes de las JRV asistieron a las capacitaciones, según cifras del CNE. El vicepresidente Enrique Pita espera que esa cifra al menos se mantenga o sea mayor, al ser la inducción de forma virtual en su gran mayoría. “Se escogió mucho a los estudiantes y espero que ellos actúen de una forma responsable. No se trata solo de no pagar la multa dispuesta, sino de contribuir con su presencia a un acto cívico como las elecciones”, señaló.

Seguimiento

Según el reglamento sobre JRV aprobado por el CNE la Dirección Nacional de Capacitación Electoral deberá hacer un seguimiento y evaluación del proceso de inducción, algo que no se estaría cumpliendo necesariamente. Por eso, el consejero Verdesoto informó a EXPRESO que en las próximas sesiones del pleno del CNE presentará una propuesta para que la capacitación, si bien, no tenga una calificación, pero sí se incluyan mecanismos de aprobación de estos talleres. Los integrantes de las JRV recibirán una compensación de diez dólares por participar en la jornada electoral, según el presupuesto aprobado por el pleno del CNE, pero esto no ha sido avalado aún por Finanzas.

OEA y CNE capacitan a candidatas

Dos instancias de la Organización de Estados Americanos (OEA) en conjunto con el CNE lanzaron ayer un curso para las mujeres que son candidatas para las elecciones generales de 2021.

La idea es ofrecer herramientas en materia de derechos políticos y fortalecer las habilidades de las candidatas para llegar y permanecer en los puestos de poder y decisión, libres de violencia y discriminación. En una primera fase, 50 mujeres accederán a la capacitación.