El dinero para las elecciones permanece en el limbo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue acumulando pendientes a escasos 85 días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, de asambleístas y parlamentarios andinos, previstas para el 7 de febrero próximo.

El más crítico, sin duda, es el de presupuesto de los comicios. Cuando parecía que todo quedó zanjado la madrugada del jueves con la aprobación, por parte del pleno del CNE, del presupuesto de 91 millones de dólares, surgió un nuevo, o el mismo, contratiempo.

Ante la consulta de EXPRESO sobre los nuevos rubros, el Ministerio de Economía y Finanzas ratificó que el techo presupuestario que el Estado puede destinar para las elecciones generales se mantiene en lo que ya se había anunciado hace algo más de una semana, es decir, 83,5 millones y no más.

Según la presidenta del CNE, Diana Atamaint, la cifra optimizada (el primer presupuesto aprobado fue por $ 114 millones) se había logrado luego de las mesas de trabajo con Finanzas y otras entidades adscritas al Ejecutivo que se comprometieron a asumir algunos costos que requiere el proceso electoral.

El CNE es el responsable del proceso, Finanzas tiene que dar los recursos. José Cabrera,

​Consejero electoral

Pero ayer, en entrevista con radio Sucesos, de Quito, el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, dijo desconocer de este nuevo acuerdo. “Nosotros acordamos con ellos un valor de aproximadamente $ 84 millones (...) eso fue acordado con los equipos de trabajo del ministerio y el CNE. Tengo que sentarme con los equipos de trabajo a ver qué pasó”, dijo. Horas más tarde, Finanzas se ratificó en la propuesta inicial.

Las reacciones al interior del organismo electoral no se hicieron esperar. El consejero José Cabrera ratificó que para organizar un proceso electoral se necesitan recursos y que los solicitados garantizan unas elecciones transparentes, por lo que insistirán en la proforma aprobada el jueves. No descarta insistir en su idea de denunciar al titular de Finanzas por una supuesta infracción electoral, por no entregar los recursos económicos a tiempo.

Al consejero Luis Verdesoto no le sorprendió mucho la reacción de ayer del Ministerio de Finanzas. Aunque también votó a favor del nuevo presupuesto, al igual que Atamaint, Cabrera, Esthela Acero y el vicepresidente Enrique Pita porque, previo a la aprobación, desde la presidencia del CNE se les había comunicado que el monto de 91 millones de dólares había sido consensuado, “algo le olió mal” dijo y agregó que “hay una falta de verdad, porque no puede ser que el uno diga yo sí me entrevisté con usted y el otro diga no”, señaló Verdesoto.

Fallidos

Algunas ofertas para reducir costos se cayeron. Por ejemplo, se preveía que sea el Secap el que capacite a los nuevos funcionarios electorales, pero eso no se concretó. Tampoco se cristalizó el uso del edificio que hasta hace poco perteneció a la Unasur para que funcione ahí el Centro de Mando.

Propuesta

Pese a que votó a favor del presupuesto optimizado de $ 91 millones, el consejero Luis Verdesoto considera que es posible organizar las elecciones de febrero con un presupuesto de algo más de $ 80 millones. Su propuesta fue ingresada al pleno como un insumo alternativo.