“Iba al trabajo, se me acercaron dos tipos en moto, me apuntaron para robarme y al resistirme me dispararon por la espalda”, fueron las últimas palabras que Darwin Javier López Montiel, de 30 años relató a la Policía antes de fallecer.

El lamentable hecho ocurrió a las 07:10 de este sábado 8 de julio en la parroquia El Guayacán, por las piscinas del Club de Tropa de la Policía, en la ciudad de Quevedo.

Como quedó herido tras el robo de los antisociales, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo, donde recibió los primeros auxilios, para luego ser intervenido de emergencia en esta institución.

De acuerdo a los médicos que lo intervinieron, el proyectil entró por la espalda, en la vértebra dorsal, causando complicaciones en órganos importantes, por lo que una hora después de que fue ingresado se comprobó su deceso.

La Policía se activó para dar con el paradero de los gatilleros y así poder recuperar la motocicleta que le sustrajeron a la víctima, quien por más que luchó por su vida no pudo escaparse de la muerte.

En el centro forense los familiares del joven llegaron a dejar la documentación y no se refirieron al tema por temor a las represalias. En Quevedo hubo conmoción.