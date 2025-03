Hombre permaneció una semana secuestrado en Cuenca

Héctor Guzmán, de 48 años, vivió una semana de terror luego de que el 6 de marzo de 2025 fuese secuestrado en el sector de la parroquia Totoracocha, en el norte de Cuenca. La organización delictiva exigía $300.000 para la liberación de la víctima.

En un operativo realizado, la mañana y tarde del miércoles 12 de marzo, por la Policía Nacional a través de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) lograron la liberación del ciudadano.

Víctima fue agredida

Según el relato del hombre, durante los días que permaneció bajo el poder de sus captores sufrió de agresiones y torturas. “Todos los días me golpearon, me patearon. No mostraba resistencia para que no maten”.

El ciudadano permanecía en una vivienda ubicada en el sector de Cochapamba, en la parroquia El Valle. La propietaria del inmueble, en declaraciones para medios locales, señaló que no conocía del hecho ilícito que se registró en su casa.

RELACIONADAS Cinco personas han sido arrastradas por los ríos de Cuenca en lo que de 2025

Hace un mes una pareja de jóvenes, familiares de una vecina del sector, habrían rentado el inmueble y sus propietarios no se imaginaron que se dedicaban a hechos delictivos.

Operativo de liberación

La liberación ocurrió en medio de una fuerte operación policial en la que se registró un intercambio de disparos entre los maleantes y el personal de la Policía Nacional.

Según el reporte de la institución se logró detener a nueve ciudadanos de entre 17 y 27 años, la mayoría sin antecedentes penales. El único detenido con un pasado judicial sería un extranjero que registra delitos de secuestro.

Rosa Argudo: Contraloría detecta indicios de responsabilidad penal en su patrimonio Leer más

Además, como indicios del hecho delictivo se incautaron cuatro vehículos, dos motocicletas, cinco armas de fuego, 10 cartuchos y 10 teléfonos celulares. El caso continúa en investigación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!