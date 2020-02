“Si hay que deponer la precandidatura, lo haré”

Precandidato presidencial por pedido de la dirigencia de su movimiento en Guayas, Tungurahua y Cotopaxi. Aunque no descarta declinar si un acuerdo con otros grupos lo amerita. Paúl Carrasco, exprefecto de Azuay, conversó con EXPRESO sobre el panorama electoral.

- ¿En la balanza pesa más su candidatura o un acuerdo?

- Pesa más un pacto y un gran acuerdo social de diálogo por el país. Es muy complicado llegar a un acuerdo electoral, pero hay que intentarlo. En los intentos que he tenido creo que ahora hay que darle la vuelta y empezar a ponernos de acuerdo en dos o tres puntos, como seguridad, empleo y otro, y sobre eso quien gane lo aplique y quienes pierdan lo apoyen en esos puntos para dar gobernabilidad.

- Un intento fue la Unidad que no cuajó. ¿Qué aprendió que no lo repetiría?

- No sé si la experiencia es positiva o negativa, pero de todas las experiencias y de los errores se aprende. Primero, la situación política del país ha cambiado. Estamos en un país complicado económicamente, no hay un plan político y social, existe la posibilidad de conversar. El aprendizaje es que aquel que no quiere dejar sus espacios o egos, no puede entrar en un proceso de conversación de un pacto.

- ¿Se comería de nuevo una fanesca con Jaime Nebot y Mauricio Rodas?

- Hay que conversar con todos. Debemos entrar en una nueva dinámica de diálogo. Incluso, hay que decirle a los ciudadanos, más allá de la situación actual, hay que conversar con el movimiento indígena, con los correístas. Esto no se puede arreglar por debajo de la mesa. Es necesario conversar. Es lo normal. Sin claudicar en el principio y sin dejar que la justicia haga su trabajo.

Recorrido El líder del movimiento Juntos Podemos recorre el país. Visita a sus bases en diferentes provincias, dialoga con ellas con miras a su fortalecimiento. En estos días el turno fue de Guayaquil.

- Debería ser lo normal, pero está muy complicado ver en una mesa a socialcristianos, con CREO, correístas e indígenas conversando...

- Complicado es. Pero es necesario decirle a la ciudadanía que hay oportunidad. Digamos que no lo intentamos, pero cualquiera que esté en este proceso que llegue a gobernar tendrá que sentarse. Hay que decirle a los ciudadanos que en cuatro años no se puede cambiar todo. Es la verdad. Hay que priorizar y planificar a corto, mediano y largo plazo. Es preferible intentarlo ahora que peor llegar a gobernar y no tener la posibilidad de entender que el país debe entrar en un proceso de construir políticas públicas a largo plazo.

- ¿Con quiénes existen acercamientos concretos?

- Con nadie. Hemos conversado con sectores, pero concretos aún nada. No es el momento. Aún hay algunos meses. Pensamos que sería entre julio y agosto.

- ¿Usted está dispuesto a deponer su precandidatura?

- Hay buena gente en todos la dos. Hay gente buena. Más somos los buenos que los malos. Si hay que deponer la precandidatura se lo hará. Ojalá se den las condiciones, que haya en los otros sectores ciudadanos y precandidatos que estén dispuestos a encontrar un rumbo en el país. Si es necesario se deja la candidatura, pero depende de una propuesta de acuerdo nacional.