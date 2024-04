Habeas corpus a favor de Glas habría sido presentado por un funcionario del CPCCS

El habeas corpus a favor del exvicepresidente Jorge Glas habría sido presentado por un funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Tras ser detenido en la Embajada de México en Quito, Glas permanece en la cárcel de máxima seguridad La Roca.

Con la finalidad de recuperar su libertad, se presentó un recurso de habeas corpus en la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. Aunque en un principio trascendió que el recurso habría sido presentado por su defensa, en el oficio consta el logo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Incluso el expresidente Rafael Correa, sentenciado por el caso Sobornos, declaró en redes sociales que el recurso de habeas corpus no fue presentado por la defensa de Jorge Glas. "No sabemos quién hizo esto. No viene de los abogados de Jorge.", escribió Correa en su cuenta de X.

Según trascendió en redes sociales, el recurso de habeas corpus fue presentado por Manuel Peñafiel Falconí, quien se presenta como coordinador de veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Sin embargo, en declaraciones para Diario EXPRESO, la vicepresidenta del CPCCS, Mishelle Calvache, desmintió que Peñafiel Falconí sea funcionario activo de la institución. Según indicó, como se señala en el oficio del recurso, fue coordinador de la veeduría, pero del concurso del contralor general del Estado, proceso que ya culminó meses atrás.

Adelantó que la institución ingresaría un oficio al proceso del habeas corpus para notificar que el Peñafiel Falconí ya no es funcionario de la institución y que no ostenta la calidad de veedor, por lo que no puede presentar el recurso bajo esa tutela.

Tras ser detenido en la Embajada de México en Quito, el 5 de abril de 2024, el exvicepresidente Jorge Glas permanece en la cárcel de máxima seguridad La Roca. El gobierno ecuatoriano ha señalado que su abrupta detención se da por el peligro de fuga, luego de que México otorgara asilo político a Glas.

