“No haré públicas mis encuestas, no entraré en ese jueguito”

El candidato Gustavo Larrea se desmarca del actual Gobierno. Hubo afinidades en el inicio, asegura, que ya no existen. Que nunca ha sido morenista y que responde a la bandera e ideales de su movimiento Democracia Sí con el que busca la Presidencia. Su fórmula para salir de la crisis económica tiene dos componentes: empleo y producción.

Con Paúl Carrasco ya son 15 los candidatos en firme para las elecciones presidenciales Leer más

- Empecemos definiéndose. ¿Usted es de izquierda, derecha, de dónde?

- Como centro izquierda. Creo que en el mundo contemporáneo, el desarrollo económico sustentable, la justicia social y la inclusión social son caras de la misma moneda. No hay posibilidad de justicia social sin desarrollo económico y no hay posibilidades de desarrollo económico sin justicia social.

- ¿Y la línea del presidente Moreno va por ese rumbo o no?

- Es un Gobierno pragmático. Con una agenda que no comprendió las urgencias del país, no impulsó la reforma económica, al sistema de salud pública, de la institucionalidad democrática, se quedó en la reforma política.

Este es un Gobierno pragmático. Con una agenda que no comprendió las urgencias del país.

- ¿A qué se deben estas recientes críticas suyas al Gobierno del presidente Moreno con el que guarda o guardó afinidad?

- Esa es la afinidad que (Rafael) Correa dijo que existía. Lo dijo él. Yo no he sido funcionario público, ni ministro de Estado, ni asesor del presidente. Coincidí con la convocatoria a la consulta de febrero de 2018 porque planteó temas trascendentes. No he sido parte de este Gobierno ni de sus decisiones.

- ¿Ya no lo percibe como un Gobierno afín?

- No lo percibo hoy afín. Creo que los signos de nombrar como ministro de Finanzas al actual (Mauricio Pozo), o como asesor al señor (Alberto) Dahik creo que evidencia que el Gobierno tuvo un giro a la dere...

- ¿A la derecha?

- Claro... Es un Gobierno pragmático con una política económica de derecha o de centro derecha.

- ¿Gustavo Larrea no es morenista?

- No, para nada.

- ¿Nunca ha sido morenista?

- No. Correa es el que dice eso. Eso es absolutamente falso.

- Usted es uno de 15 candidatos presidenciales y su nombre no parece entre los más opcionados de acuerdo a encuestas, entonces ¿para qué postularse?

- Las encuestas no definen quién gana una elección. En enero ya el exalcalde (Jaime Nebot) era presidente, en marzo ya lo era el exvicepresidente (Otto Sonnenholzner) y resulta que ninguno se lanzó... Las encuestas no marcan el resultado de una elección.

El CNE defiende su decisión sobre la candidatura presidencial de Álvaro Noboa Leer más

- Pero marcan una tendencia...

- Paco Moncayo, a quien apoyamos para la Alcaldía de Quito, lideraba las encuestas y no ganó las elecciones. No te marcan la tendencia. Es el pueblo el que decide. Tanto es así que hoy hay encuestas que le dan el triunfo a tres candidatos distintos. Dos de esas tres encuestas mienten.

- ¿Qué le dicen sus encuestas?

- No las haremos públicas porque no queremos entrar en ese jueguito. Le puedo decir que la candidatura de Gustavo Larrea crece todos los días.

- ¿Cuál es la fórmula de Gustavo Larrea para salir de la crisis económica?

- Hay que fortalecer el empleo. Se han perdido 300.000 empleos en Ecuador. Se han debilitado empresas. Hay que reactivar la economía y para eso es necesario crédito, refinanciar los créditos, reprogramar los pagos para darle oxígeno a la economía. El eje central es una línea financiera para fortalecer todos los sectores productivos, con no más del 5 % de tasa de interés a 10 años plazo. Eso es fundamental. La prioridad de mi gobierno será el empleo y la producción.

- ¿Subir o eliminar impuestos?

- Las medidas de subir impuestos son recesivas. El planteamiento del Fondo Monetario Internacional de subir en tres puntos el IVA es una medida recesiva y no vamos a apoyar ese tipo de medidas. Hay que cobrar mejor los impuestos. Se evade mucho los impuestos. En la vida cotidiana, muchos locales le preguntan al cliente si quiere la factura o no, eso es evasión tributaria. Hay que crear una cultura de pago de impuesto. Hay que mejorar la recaudación del impuesto a la renta, de los impuestos a las importaciones y exportaciones donde hay subfacturación y sobrefacturación. No se trata de aumentar, sino de cobrar mejor.

- ¿Mantener la dolarización?

- Desde luego. La dolarización genera estabilidad económica en el mediano y largo plazo. Hay que fortalecer las exportaciones, incluso premiar a aquellas empresas que incrementan sus exportaciones para estimularlas. Hay que abrir el mercado financiero a la banca internacional.

El sistema en el país es corrupto... Existe, al menos, un darle la espalda a combatir la corrupción



Instantáneas electorales: El muppet, el meme y la ladilla Leer más

- En la lucha contra la corrupción siempre es bueno mirar casa dentro. ¿Todos los candidatos de Democracia Sí son probos, han cumplido con su obligación de pagar su impuesto a la renta?

- El sistema es corrupto. La Ley de Contratación Pública permite la corrupción y no hay reformas... Nuestra organización ha hecho evaluaciones sobre eso en general. No tengo conocimiento que alguien no haya cumplido con el Estado. Un programa dijo que yo no he pagado (impuesto). Eso no es verdad. Lo que pasa es que tuve una persecución política en 2014, 2015 y 2016 que no me permitió tener una estabilidad económica y mi pago de impuesto a la renta fue $ 0.