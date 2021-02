Guillermo Lasso arranca la campaña de segunda vuelta “extendiendo la mano” a ecologistas y grupos sociales

El candidato a la presidencia por la alianza CREO- Partido Social Cristiano (PSC), Guillermo Lasso, delineó este 22 de febrero de 2021 lo que será su campaña de segunda vuelta y habló de las propuestas de otros sectores que serián acogidas en su eventual gobierno.

Lasso dijo estár a favor de la defensa del medio ambiente y propiciará que Ecuador lidere esa lucha en foros internacionales. También, se declaró de acuerdo con el cuidado del agua como asegura ya lo hizo en 2017.

Arauz y Lasso, preocupados por intromisión de otras autoridades en el proceso electoral Leer más

La igualdad de género será, según dijo, un tema central en su campaña y en su posible gobierno, especialmente en el campo laboral: no solo igualdad en la oportunidad de empleo, sino también de remuneración.

“La inquietud sobre la ideología de género, sobre los derechos reproductivos de la mujer. El Ecuador conoce cuáles son los valores y principios de vida con los que vivo. Obviamente, no los he cambiado y no los voy a cambiar, pero eso no impide que extienda la mano de quienes piensan diferente y podamos conversar, oírlos, entenderlos y darles la importancia de que cuando sea presidente generaré un debate en la sociedad”, dijo.

Para eso, anunció que dedicará mucho tiempo de su campaña electoral de segunda vuelta a conversar y escuchar con todos los sectores que tienen esta visión distinta, que no ha sido abordada en la propuesta inicial de CREO- PSC.

Lasso declaró a este 22 de febrero como el primer día de su campaña para el balotaje y dijo que empezará a hacer contactos con las organizaciones políticas que participaron en los comicios del 7 de febrero pasado.

En ese grupo señaló que está incluido el candidato por Pachakutik, Yaku Pérez, y los dirigentes indígenas que tiene previsto llegar a Quito mañana, para protestar en los exteriores de los organismos de la Función Electoral.

Plan de vacunación

CNE proclama resultados oficiales, Lasso acompañará a Arauz en la segunda vuelta Leer más

Lasso también anunció que su candidato a la Vicepresidencia, Alfredo Borrero, empezará una gira por Colombia y luego por Chile para conocer las experiencias que tienen esos países en adquisición de vacunas.

“Hay países como Chile que ya han logrado vacunar a cerca de tres millones de habitantes. Ese es un proceso exitoso. Queremos ver qué ha hecho Chile, cuál es la diferencia que ha propuesto este gobierno y con esa experiencia proponer nuestro plan de vacunación de, al menos, 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobierno”, señaló.

La meta, dijo, es lograr que los cerca de 2.100 centros de salud de la red pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) vacunen a 50 personas al día, por cien días. Aunque, también se mostró a favor de que la empresa privada participe de este proceso, lo que aceleraría la inmunización.

Al ser consultado sobre si ya recibió la vacuna contra la COVID-19, como lo habría hecho el candidato por la alianza Unión por la Esperanza (Unes), aseguró que no ha tenido acceso a la dosis.

“No me he vacunado porque obviamente no hay suficientes vacunas en el país y porque tengo que respetar la prioridades que deben darse. Tampoco he salido al exterior, me he mantenido aquí durante toda la campaña, diría que no he tenido la suerte de tener tanta influencia como el candidato Arauz que fue a Argentina y se vacunó ahí. Bien por él”, manifestó Lasso.