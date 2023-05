Aquiles Álvarez se sentará desde este 14 de mayo de 2023 en el sillón de Olmedo. Las expectativas de los guayaquileños varían y este Diario recogió algunas impresiones sobre lo que esperan recibir del nuevo primer edil porteño.

Amaury Cornejo, diseñador gráfico de 31 años, manifiesta que Álvarez recibe una ciudad caótica, y aunque no guarda muchas expectativas, espera mejoras, sobre todo en el centro. “Creo que Guayaquil necesita cambios radicales, porque ha estado muy descuidada. La última administración abandonó el centro, hay mucha indigencia y las calles (están) sucias. Espero que el nuevo alcalde traiga una restauración a edificios antiguos”.

Junto a Marcela Aguiñaga, Aquiles Álvarez acaba con la hegemonía socialcristiana en la ciudad. ARCHIVO

Asimismo, Jordy Briones, psicólogo clínico de 29 años, cree que los cambios deben notarse desde los primeros días del nuevo mandato. “Los políticos siempre nos decepcionan, realmente no esperamos nada bueno de ellos, pero como guayaquileño tengo que pedir a Dios que la administración actual no sea lo mismo de siempre”.

Sentimiento que comparte Karlos Muñoz, que espera que “la medicina no sea peor que la enfermedad”. “Creo que no tan solo Guayaquil, sino todo el Ecuador está afectado. Sí él (Álvarez) viene asesorado con políticos que guardan resentimientos con la ciudad, es posible que no nos conduzca a algo mejor”.

Ricardo Pozo, arquitecto y catedrático, también habló con EXPRESO sobre lo que debe diferenciar a Álvarez de su antecesora. “Es una oportunidad para pensar en un Guayaquil diferente, el que todos queremos. Una ciudad más segura, que aguante inundaciones, que abra la puertas al crecimiento. Es necesario que no se cierre a ciertos grupos, sino que sea de consenso y diálogo... que en la administración se marque una diferencia”.

Jorge Mori, consultor turístico, sugiere que el nuevo gobernante debe empezar con la planificación en temas turísticos. “En Guayaquil no se ha visto una planificación de turismo para más de treinta años, lo cual no ha traído beneficios a una de la ciudades más grandes del Ecuador. Así que una de las primeras cosas que debe hacer es un plan maestro para mejorar el turismo y hacer un ‘rebranding’ (estrategia de marketing para renovar la imagen, en este caso, de la ciudad)”.

Otro tema que la ciudadanía desea ver atendido es la falta de espacios verdes y de recreación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima un mínimo de nueve metros cuadrados de área verde por habitante, y aunque en 2019 la Dirección de Áreas Verdes del Cabildo aseguró que superaba este valor, sus datos contradecían a los del INEC, que en 2010 (el dato oficial más reciente) indicaba que el Puerto Principal tenía 1,12 metros cuadrados por individuo.

“Faltan definitivamente áreas verdes y parques, así como espacios conectados, la salida del aeropuerto actual. En el se necesitan grandes parques, en este sentido hay una necesidad muy grande”, sostiene el urbanista Juan Jaramillo.

Asimismo, algunos ciudadanos piden tener una urbe más inclusiva y donde exista una mayor preocupación hacia las personas con discapacidad. “La creación de espacios con accesibilidad es un buen aporte y un derecho, para que las familias salgan, los artistas puedan ofrecer su oferta cultural... Hay que recuperar el centro, hay que recuperar el parque Forestal, la isla Santay; el cuidado de los bosques y el estero”, menciona Tamy Maroto, licenciada en Turismo y promotora de proyectos de movilidad.

En cuestiones de seguridad, la población también espera grandes cambios. Muchos proponen armar mesas de trabajo y enfocarse en lugares conflictivos. El catedrático y psicólogo Luiggi Sáenz de Viteri afirma que el trabajo social debe ser prioridad. “No todo es competencia del Municipio, se debe trabajar con varias instituciones estatales en este sentido. Pero deben trabajar con los jóvenes en lugares difíciles para poder sacar adelante a la ciudad y mejorar la seguridad”.