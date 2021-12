En noviembre, en el marco de la Conferencia sobre el Cambio Climático, la COP26, en Glasgow, la Corporación Andina de Fomento (CAF) presentó los estudios acerca de la vulnerabilidad al cambio climático de nueve ciudades de Latinoamérica. Tres de estas urbes son ecuatorianas. Martha Castillo, ejecutiva principal de la unidad del organismo regional que ejecutó estas investigaciones, le precisa a EXPRESO el por qué Loja, Portoviejo y Santa Cruz son parte de esta investigación.

¿Por qué la CAF decidió evaluar solo los riesgos al cambio climático de nueve ciudades?

Fundamentalmente porque es en donde hemos empezado a trabajar y teníamos un acervo de información y conocimientos para arrancar en algunas actividades en materia del diagnóstico climático y porque son ciudades que han expresado un interés en avanzar en estos temas. En el caso de Ecuador iniciamos estos estudios en 2017 con Guayaquil. Es decir, son cuatro las ciudades a las que se les evaluó su vulnerabilidad.

En el caso de Ecuador, ¿qué tanto se avanzó en la planificación?

Yo creo que no hay una ciudad que se coloque como la abanderada. Hay algunas que han trabajado muy bien el tema de transporte, otras el de inundaciones, otras tienen muy bien lo de alerta temprana. Todas las ciudades han respondido de manera diferente. Veo que todas hoy en día son conscientes de los riesgos que implica el cambio climático.

Tras estos estudios, ¿se puede definir cuál de estas ciudades es la más vulnerable?

No podemos decir que existe una ciudad sin riesgo. Si mencionamos a Santa Cruz, por ser una isla, es altamente vulnerable y tiene un capital natural altamente expuesto. Si vemos a Guayaquil, esta es una de las principales ciudades industriales del país, por ser costera tiene una alta vulnerabilidad. Portoviejo tiene como elemento previo el terremoto (abril de 2016), entonces una de sus debilidades es el tema de las infraestructuras. No podemos hablar de cero vulnerabilidades, si no que cada una tiene una fragilidad definida de acuerdo a los procesos que estoy exponiendo.

Además de la evaluación, la CAF se encargó de plantear recetas para enfrentar el riesgo climático. ¿Qué tan costoso resulta aplicar estas medidas?

Los costos van a variar en cada ciudad. Algunas ya están invirtiendo y son planes que están en marcha. En otras, recién han empezado a identificar esas acciones o están en un punto medio. Cada ciudad tiene su estado del arte. Por un lado, están las que realizan inversión en el desarrollo de infraestructura de movilidad sostenible, pero no han hecho tanto en alerta temprana. Yo diría que dependiendo de lo que las ciudades tienen, el cambio climático va a demandar un esfuerzo mayor en un tema en particular o en otro.

¿Y las posibilidades para financiar las medidas de adaptación?

Yo diría que en la medida en que las ciudades puedan tener una respuesta ordenada en términos de su planificación y que puedan proponer proyectos robustos, van a obtener fuentes de financiamientos.

Desde Santa Cruz se preveía que por el hecho de ser un patrimonio de la humanidad, podrían obtener financiamientos externos. ¿Qué opciones tienen el resto de las ciudades?

Santa Cruz probablemente va a recibir un apoyo internacional y puede que llegue más rápido, pero eso no va a dejar por fuera la posibilidad de que se apoyen proyectos que estén bien formulados y que respondan a las necesidades de las otras ciudades.

Tras los resultados finales de estos estudios, ¿qué queda?

El diagnóstico está, lo más importante ahora es que las administraciones (municipios) y la sociedad tomen decisiones para implementarlas. Un ejemplo, en Guayaquil se han presentado proyectos de arbolado público urbano que no requiere una gran inversión y reducirá la ola de calor. En Santa Cruz, el tema de la infraestructura y saneamiento básico es fundamental, pero con ello no solo se resuelve el tema de saneamiento básico, sino que convierten a la isla en más resiliente.