Guadalupe Llori insiste en que hay una campaña contra la Asamblea

Asamblea. La presidenta Guadalupe Llori aseguró que las denuncias en su contra no tienen asidero.

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, se pronunció este lunes 27 de septiembre de 2021 sobre los últimos escándalos en el legislativo. Dijo que los contratos para servicios de logística y comida, que incluye empanadas a $ 6, sus facturas por viáticos y las glosas de al menos 30 asambleístas forman parte de una campaña para desprestigiar la institución.

“Si la intención de ciertos grupos de poder o del gobierno es terminar con la Asamblea Nacional porque no coincidimos ideológica o políticamente debemos sincerarnos y transparentar esta situación”, dijo Llori, mientras miraba hacia las cámaras de video y tenía a menos de un metro de distancia a Juan Fernando Flores, jefe del bloque oficialista, del movimiento CREO.

Según Llori, desde la Asamblea hay una “predisposición de dialogar y llegar a acuerdos por el bien de todos los ecuatorianos”.

Por alusión, Flores pidió la palabra para responder a Llori. "Si nosotros (el Gobierno) no creyéramos en esta Asamblea Nacional, no nos hubiéramos sentados con Pachakutik e Izquierda Democrática (ID)”. Flores aseguró que también hay “voluntad política” con otras bancadas como el Partido Social Cristiano (PSC) y los legisladores correístas de Unión por la Esperanza (UNES) “para que construyamos juntos, no solo una agenda parlamentaria, sino que les demos respuesta a millones de ecuatorianos".

En medio de este contexto, Llori se pronunció sobre el proyecto de Ley Creando Oportunidades, remitida por el presidente Guillermo Lasso la semana pasada y que contiene reformas laborales, tributarias, sobre la seguridad social y más.

La Presidenta aseguró que entre mañana y el jueves, el borrador será conocido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y que no puede adelantar su criterio mientras no revise la norma. Además, desde el 4 de octubre, los legisladores retoman el trabajo presencial.

Rafael Lucero, de Pachakutik, señaló que la Asamblea no tiene una consigna para bloquear esta ley, pero que los aspectos legales contrarios a la Constitución y a los trabajadores no serán aprobados.

Estaban Torres, de PSC, propuso que el texto del Ejecutivo, que contiene más de 300 artículos, sea dividido en diferentes comisiones, como la del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social y Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control para que sea tramitado en 30 días, ya que se trata de una ley económica urgente. Tras la propuesta recordó que su grupo parlamentario es el único que no tiene un representante en el CAL.

Por su parte Paola Cabezas, de UNES, y Yeseña Guamaní, de la ID, aseguraron que sus bancadas no botarán por una ley que contenga artículos que estén afecten los derechos laborales.