Pedro Granja: "Busco una vicepresidenta que cogobierne; no la mandaré a Ucrania"

Aunque su nombre ya sonaba como uno de los posibles presidenciales, en mayo de 2024, el Consejo Nacional del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) oficializó al abogado Pedro Javier Granja Angulo como su precandidato a la Presidencia de la República para las elecciones generales previstas para febrero de 2025.

Enternado y rodeado por su equipo de campaña, que dice estar conformado por amigos suyos, el precandidato presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano, Pedro Granja, conversa con EXPRESO sobre su salto no deseado a la política electoral y sus expectativas respecto a la unidad de la tendencia de izquierda para las elecciones de 2025:

- Como abogado, se lo ha visto en causas sociales. ¿Por qué saltar a la política electoral? ¿Tal vez son necesarias otras herramientas para obtener mejores resultados?

Yo empiezo a militar en la izquierda revolucionaria a los 14 años y, aproximadamente a los 21 años, me separo de toda actividad partidista, desilusionado de las grandes dirigencias de la izquierda en Ecuador. Ahora que me invitan a participar nuevamente es una decisión súper difícil porque en este país a los candidatos presidenciales los matan y todo queda impune (...).

- ¿Solo tuvo acercamientos del Partido Socialista o hubo otros interesados?

Para 2021, yo estaba en Berlín y me reuní con gente del partido socialista alemán y me propusieron la candidatura presidencial. Y les dije que no, que no dividamos la tendencia para vencer al neoliberalismo. Para el 2023 tuve nuevamente la posibilidad de ser candidato por el Partido Socialista y nuevamente dije que no. Esta vez hemos conversado con grupos y movimientos sociales.

- ¿Por qué ahora sí?

Mis hijos me dicen ‘papá no te metas en eso, te van a matar’. Pero, sinceramente, no habría aceptado tan alta responsabilidad si no supiese que tengo apoyo en Monte Sinaí, en Bastión, en la Ladrillera, en los barrios más pobres de Quito, de Cuenca, de Ambato (...).

Elsa Guerra era otras de las opciones presidenciales del Partido Socialista. ARCHIVO

- Liliana Yunda, la hermana de Jorge Yunda, sonó como su posible binomio. ¿Qué características busca en su candidata a vicepresidenta?

Estoy buscando una mujer que haya luchado por la cuestión ambiental, que sienta el dolor del otro. Por ejemplo, me gusta muchísimo Abigail Heras, Natasha Rojas, de Unidad Popular, o Sybel Martínez, que ha luchado por los derechos de género y de la mujer (...). Hay cuatro o cinco nombres, ya han existido acercamientos.

- ¿Qué rol tendrá en una hipotética Presidencia suya?

Estamos buscando una vicepresidenta que cogobierne. Volverá la Vicepresidencia de la República con edificio, personal administrativo, un consejo de apoyo y a estar en territorio ecuatoriano. Queremos descentralizar, que se vaya a Portoviejo, a Tena, a Riobamba (...). Se ocupará fundamentalmente de política pública. Y por supuesto no la mandaré a Corea del Norte ni a Ucrania.

Si Rafael Correa no entiende la necesidad del diálogo, que es más importante que su ego, estamos en la mierda. Pedro Granja Precandidato presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano

- Usted ha aceptado la invitación del diálogo de la izquierda, ¿han recibido respuesta de Leonidas Iza o Pachakutik?

Leonidas es mi amigo. Nosotros hemos estado en todas las broncas de la Conaie. En la última, nuestras brigadas médicas estuvieron dándole asistencia a los hermanos indígenas heridos. Le hemos dejado claro que es necesaria una gran unidad para enfrentar al neoliberalismo. Todavía no hay respuesta. Le hemos dicho que si él quiere ir a la cabeza, que por el amor de Dios lo diga, porque no podemos seguir esperando.

- El correísmo no está contemplado en ese diálogo, ¿insistirá en que se lo invite?

Creo que hay gente muy valiosa en Revolución Ciudadana. Quiero muchísimo a Luisa González, soy amigo de Paola Pabón, estuve en la presentación del libro de Virgilio Hernández, me llevo muy bien con Viviana Veloz, con Sofía Espín (asambleísta del correísmo). El gran problema allí es el dueño de esa organización (Rafael Correa), que no quiere que nadie le haga sombra...

- ¿Pero el correísmo debería estar en la mesa de diálogo?

Tenemos que estar todos los ecuatorianos que nos oponemos a la política neoliberal. Si Rafael Correa no entiende que hoy tenemos a más de 5 millones de ecuatorianos viviendo por debajo de la línea de miseria, si no entiende que esto es más importante que su ego, entonces estamos en la mierda.

Granja señala que su campaña se centrará en los barrios marginales del país y el encuentro con jóvenes a través de la academia. ARCHIVO

- ¿Qué hará en seguridad? Ha mencionado la necesidad de una política criminal.

La política criminal en el Ecuador la confunden con el sistema valorativo de la norma. La política criminal pertenece al sistema institucional de gestión del conflicto. A partir de allí, es la forma en la que el Estado organiza los métodos violentos para combatir el crimen. La política de prevención y la de disuasión son fundamentales para no ir de golpe a la política de represión (...).

- ¿Cuál es el objetivo?

Con la Dirección Nacional Antimafia que crearemos, en el primer quinquenio de mi gobierno el crimen organizado bajará en un 3%. Al finalizar el gobierno, yo creo que podríamos estar reduciendo el delito menor en Guayaquil en un 47%.

- Independientemente de lo que suceda en 2025, ¿esta candidatura será debut y despedida en la política electoral?

No quisiera adelantarme porque he entendido que cometí un error, por ejemplo, hace algún tiempo al decir que no iba a ser candidato en un momento de mucha bronca y después, mi organización, mis compañeros de toda la vida de lucha me exigen participar y yo tengo que participar (...).

