Las grandes campañas de turismo tuvieron pobres resultados

Fue un gasto en vano. Las costosas campañas que emprendieron los hermanos Alvarado, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, no han dado los frutos ofrecidos. Los comerciales en partidos de fútbol americano o las costosas cuñas y piezas publicitarias sirvieron únicamente para que la Contraloría General del Estado investigue el uso irregular de recursos.

Las cifras respaldan lo dicho. El Ministerio de Turismo mostró, esta semana, una serie de indicadores que evidencian que Ecuador, pese a las campañas correístas, sigue recibiendo 1,5 millones de turistas al año.

Es más, el único despunte de entrada de extranjeros registrado fue en 2018, en el gobierno de Lenín Moreno. Aunque en términos prácticos no se evidenció mayor turismo. En ese año ingresaron 2,4 millones de personas. La mayoría, sin embargo, se trató de ciudadanos venezolanos que huyeron del régimen de Nicolás Maduro.

Sin el grupo de migrantes del vecino país, el número de turistas siguió siendo de 1,5 millones.

Otra muestra de la falla en las campañas onerosas es que incluso este año habrá mayor cantidad de turistas que en los años del gobierno anterior. Pese a los recursos limitados, se espera que la cifra crezca en un 4 %. Un dato bajo.

Este año, el presupuesto total de inversiones del Ministerio de Turismo fue de casi cuatro millones de dólares. De eso, para piezas publicitarias se usó 980.000 dólares. La campaña All You Need is Ecuador, impulsada por Vinicio Alvarado, superó los 44,1 millones.

El resultado de las dos fue el mismo: 1,5 millones de turistas.

Rosi Prado de Holguín, ministra de Turismo, explicó que para 2020 habrá más recursos que se usarán para promoción pero también en otros proyectos de apoyo a los operadores turísticos. El Plan Anual de Inversiones aprobado supera los siete millones de dólares.

Sobre las campañas correístas, la ministra dijo que son investigadas por Contraloría.