Gobierno de Daniel Noboa "gasta dinero en lo que no se debe gastar", señala Nebot

El líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, se refirió este 20 de marzo de 2024 al Gobierno del presidente Daniel Noboa. Indicó que el mandatario, hasta el momento, está arrastrando una "costumbre inveterada (antigua)" de gastar mucho e invertir poco.

En un evento de la Alcaldía de Samborondón, al cual Nebot asistió, el también exalcalde de Guayaquil sostuvo que, pese al poco tiempo transcurrido, el Gobierno de Daniel Noboa no ha cambiado viejas prácticas sobre la utilización de los recursos públicos.

"Esto se ha convertido en una costumbre inveterada (antigua) de gastar mucho, invertir poco, de no dar servicio, no dar inversión y dedicar el presupuesto a lo que no debe estar dedicado", resaltó Jaime Nebot.

Según siguió, esta es una situación que no ha cambiado con Noboa: "Eso tiene que cambiar. Hay que gastar menos, invertir más y darle a la gente servicios, inversiones". También cuestionó que no ha existido un desarrollo del agro del país, ya que no "se gasta en lo que no se debe gastar", sin especificar a qué hace referencia.

Silencio sobre Pablo Muentes e insistencia en el apoyo a la fiscal general

En sus declaraciones, el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, no hizo referencia alguna al procesamiento de su exasambleísta Pablo Muentes en el denominado caso Purga.

Sin embargo, sí se ratificó en que, como ya lo han venido anunciando desde la vinculación del exlegislador, la bancada socialcristiana en la Asamblea Nacional no votará a favor del juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Tras el allanamiento y detención de Muentes, en un video colgado en sus redes sociales, en lugar de profundizar sobre la vinculación de su exasambleísta, insistió en que su partido respetará las investigaciones y que las imputaciones hechas son a nivel individual.

