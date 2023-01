El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó este 20 de enero de 2023 que Hernán Luque Lecaro, mencionado como parte de una supuesta trama de corrupción en el sector eléctrico, tiene un registro migratorio de salida del país y de ingreso a la Argentina el 9 de enero.

En tanto que Rubén Chérrez, también mencionado en unos audios publicados por el medio digital La Posta, tiene un ingreso a Ecuador la madrugada del 3 de enero, pero no hay un registro de salida por fuentes oficiales, señaló el funcionario.

Tanto Zapata como el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, se pronunciaron sobre los allanamientos ejecutados esta madrugada por la Fiscalía General del Estado en torno a este caso.

Jiménez aseguró que el Gobierno no es ni ha sido parte de alguna trama de corrupción y que, por lo tanto, están apoyando cualquier acción de las autoridades dentro de la investigación. “Un exfuncionario inculpado no representa de ninguna manera a un Gobierno”, señaló.

Ninguno de los presentes quiso dar los nombres de las personas cuyas viviendas fueron intervenidas por la Fiscalía. Sin embargo, Jiménez negó categóricamente que entre las casas allanadas esté la de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso.

Sí se informó que entre lo incautado están 17 celulares, dos tabletas, tarjetas y discos duros externos, dos computadores portátiles, $ 800 y una caja de municiones, entre otros elementos.

Correa, por su lado, dijo que Carrera no fue parte de la delegación oficial del Gobierno en la visita que hizo el presidente Lasso a su par de los Estados Unidos, Joe Biden, de la que circulan varias fotografías en las que se observa al cuñado del mandatario.

Candidatos y narcopolítica

El ministro Jiménez calificó como “vaga y ambigua” la información que ha circulado sobre candidatos del oficialismo en las elecciones seccionales que estaría relacionados con actividades ilícitas.

“Eso no es cierto, nosotros no tenemos ninguna confirmación de información en ese sentido”, aseguró Jiménez que, sin embargo, no descartó que con el transcurso de las horas aparezcan nuevos elementos que hagan cambiar esta afirmación y, de ser así, tomarán decisiones.