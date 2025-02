Francesco Tabacchi: “Sea quien sea el presidente, hay que apoyarlo”

De la mano de la más pequeña de su hogar, el candidato por la lista CREO 21, Francesco Tabacchi, llegó al colegio Nuevo Mundo pasado el mediodía para ejercer su voto.

“Hago un llamado a la unidad y al apoyo. Hay que apoyar al próximo presidente. Es la única forma de sacar adelante al Ecuador” dijo a los medios.

Esta postura, cuenta a EXPRESO, también representa a la de su partido (CREO), pues “esa debe ser la de todos los ciudadanos”.

“Es importante que el siguiente presidente no solo sea el de los jóvenes; y a ellos les digo que no bajen los brazos. El país está desunido. No solo necesitamos de los jóvenes, sino de todos”, añadió.

El candidato se acercó a la junta #30 y se tomó pocos minutos para el voto. Luego, lo mostró a los medios, ante el aplauso de sus familiares, simpatizantes y aliados de lista. Finalmente se colocó su recurrente sombrero para registros fotográficos.

Tabacchi contó que el día antes de las elecciones, recibió una llamada del expresidente Guillermo Lasso, quien lo felicitó y agradeció por su trabajo en la campaña. El candidato presidencial cuenta que él le devolvió las gracias, “por haber confiado una vez más” en él.

Sobre si llamará a felicitar a algún candidato, Tabacchi dijo que él siempre mantendrá las líneas abiertas, pues él solo tiene de prioridad al país.

“Solo pienso en decirle la verdad a la gente. Si eso me gana votos, bingo. Si no, habré cumplido”, sentenció, antes de retirarse del plantel.

¿Quién es Tabacchi?

Francesco Tabacchi, guayaquileño de 53 años ha desempeñado gran parte de su trabajo profesional en la ganadería, aun sin poseer título registrado. Su plan propone un trabajo con dos manos: dura, y otra inteligente. La mano inteligente busca generar oportunidades para los ciudadanos de todo el Ecuador.

