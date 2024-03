Fiscalización vuelve a convocar a Tannya Varela para este miércoles 6 de marzo

La excomandante de la Policía Nacional, Tannya Varela, fue convocada nuevamente por la Comisión de Fiscalización para que responda las preguntas de los legisladores sobre su presunta colaboración con organizaciones delictivas.

La mesa legislativa decidió volver a convocarla ante su ausencia en la sesión de este 4 de marzo de 2024, a la que estaba llamada, junto a los exgenerales Gilberto Ponce y José Enrique Vargas. Varela ya había anticipado en un tuit el 3 de marzo que no comparecería porque la Asamblea no es titular de acción penal. Pero la Comisión no recibió ninguna excusa formal.

También estaba convocado César Zapata, actual comandante de la Policía. Informó que intentaba llegar a la Comisión o se conectaría vía telemática, pero no ocurrió. Las cuatro personas están convocadas para este miércoles, 6 de marzo, a la sesión que iniciará a las 10:00.

Además, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, pidió que se convoque a otra persona cuyo nombre se menciona en un audio de Varela filtrado en un medio digital. Se trata de un "Teniente Gómez, de la UIAN".

Por otro lado, Aguirre dispuso que se solicite a Migración los reportes de salida del país para conocer si Varela, Ponce y Vargas aún se encuentra en Ecuador; al Servicio de Rentas Internas que informe por qué se sacó a Albania de la lista de los paraísos fiscales en el Gobierno de Guillermo Lasso; a la Unidad de Análisis Económico y Financiero que informe sobre posibles incrementos patrimoniales de los exgenerales mencionados; y que la Contraloría indique si han presentado sus declaraciones patrimoniales.

Quien sí llegó a la Comisión fue el general en servicio pasivo Víctor Aráuz, quien solicitó ser recibido. Aráuz fue cesado el 3 de agosto de 2021, cuando buscaba su ascenso a Comandante. Denunció que hubo una politización de la delincuencia y la inseguridad. De eso responsabilizó a Varela, Vargas, Ponce pero también al entonces presidente Lasso y a su secretario de Seguridad. "Todo para justificar su plan político". Señaló que el narcotráfico captó policías desde 2021.

También dijo que fue perjudicado al haberle vinculado con el caso narcogenerales y que impidieron su ascenso porque representaba un obstáculo pues no estaría de acuerdo con que se archive el caso León de Troya, en el que se relacionaba al cuñado de Lasso, Danilo Carrera. Por eso refirió que Varela debe comparecer. "Creo que el caso León de Troya es un caso importante que las autoridades, particularmente la Fiscalía, debería darle igual o tal importancia como se le ha dado al caso Metástasis porque detrás hay situaciones que pueden develar una verdadera red de corrupción de personas que en su momento, valiéndose del cargo público, sacaron beneficios personales", expuso Aráuz.

Además, bajo su experticia como policía, indicó que las comunicaciones de Carrera debieron estar intervenida. "Carrera que con toda seguridad, yo hablo como policía, estuvo intervenido, deben haber conversaciones con el señor Lasso. ¿Tienen idea de qué puede haber si sale a la luz pública esas conversaciones?", sostuvo Aráuz. Al finalizar su comparecencia responsabilizó de su integradas a Varela.

