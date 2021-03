Fiscal que lleva casos de Isspol es nombrado juez en Azuay

El doctor Néstor Iván Valdiviezo Sigüenza, fiscal del Guayas y quien tenía a cargo cinco investigaciones previas en varios procesos relacionados con el Isspol (Instituto de Seguridad Social de la Policía), fue designado juez en Azuay.

Diario EXPRESO conoció que el funcionario participó en 2017 en un concurso para juez en Azuay y cuatros años después se lo envía a dicha provincia, donde vive su familia.

Él llevaba los procesos en contra del Decevale, Citadel Casa de Valores, Ecuagran, Sumarating, Atlántida (Accival) y Delcorp por las denuncias presentadas por la Superintendencia de Compañías, respecto de las irregularidades detectadas en las operaciones de inversiones del Isspol.

Atlántida y Citadel son las casas de valores que más negociaron papeles del Seguro de la Policía, tanto de operaciones internas de obligaciones, papel comercial y facturas comerciales, como de operaciones que les estarían prohibidas, de papeles no registrados en el mercado de valores ecuatoriano, según las denuncias. Y el Decevale por supuestamente compensar y mantener papeles para lo cual no estaba autorizado. Sumarating fue la calificadora de riesgo en algunos de los prospectos de Delcorp y Ecuagran (estas empresas de Gad Goldstein) no pagaron emisiones y deudas también con proveedores y otras empresas. Estas compañías están en proceso de liquidación.

PIRAMIDACIÓN EN ECUAGRAN. Ecuagran inició el proceso para empezar una denuncia por piramidación de capital de su antiguo accionista, Gad Goldstein. Según publicó EXPRESO los exadministradores de la empresa se dedicaron a captar depósitos de empresas y personas a través de letras de cambio, que pagan intereses incluso arriba del 10 %. Delcorp también habría hecho operaciones similares.