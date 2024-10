Fabricio Colón Pico: “Dianita no hagas que use todo mi poder”

Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de Los Lobos en Pichincha, fue sentenciado a cinco años de cárcel por las amenazas hechas a la fiscal general Diana Salazar.

El líder criminal, quien en los últimos 10 años ha ido escalando en el mundo de las redes ilícitas de Quito comenzando con una banda familiar, niega que haya enviado mensajes a la fiscal y mucho menos que haya amenazado con matar a la fiscal y a su hija menor de edad. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía corroboraron que la voz en los videos intimidatorios era la suya.

Una de las pericias claves en el caso es el cotejamiento de voz a través del sistema AVIS+F entre el audio de un video enviado a la fiscal y la muestra de voz de Fabricio Colón Pico.

Los cinco años de prisión significan para Colón Pico la pena máxima por el delito de intimidación, que está tipificado en el artículo 154 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establece que “la persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

¿Entonces por qué Fabricio Colón recibió cinco años? Porque el mismo artículo señala que cuando la amenaza se ejerce en contra de un funcionario público, la pena se agrava y le corresponde cárcel de tres a cinco años. Pico no podía recibir una pena mayor, porque la norma penal sanciona ese comportamiento con esos parámetros y trata la infracción como un delito menor, aunque la amenaza sea grave.

En este caso, la fiscal Salazar contó que el 1 de junio de 2023, recibió a su número personal tres mensajes, dos mensajes de texto y un mensaje multimedia, es decir un video), en donde recibía amenazas de contra su integridad física y de su familia, específicamente su hija.

El video mostraba a hombres armados con armas largas y encapuchados que advertían que ella debía renunciar o pagaría las consecuencias.

¿Cuál fue la amenaza?

Captura de video enviado a la fiscal Diana Salazar y que motivó este caso. Captura de video

Uno de los mensajes de voz indicaba el siguiente mensaje: “En honor a la verdad, la vez pasada te me salvaste porque alguien habló por ti, pero esta vez no creo que te me salves. Tengo todas tus ubicaciones hasta la de la ciudadela El Condado, ya vas a cumplir años, no quiero arruinarte tu fiesta matándote a tu hija, porque antes de matarte te hago llorar y sufrir, en tan fácil y sencillo si no te vas por las buenas, te vas por las malas y por las malas te mando a festejar al infierno, así que decide bien. Dianita no hagas que use todo mi poder, mi gente, mis armas que son más de lo que tú piensas y te imaginas. Creo que esto está demostrado, así que decide bien o serás mi próximo objetivo militar”.

