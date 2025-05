Estados Unidos permitirá ingreso sin visa en 2025: ¿está Ecuador en la lista?

A partir de 2025, Estados Unidos abrirá sus puertas a ciudadanos de varios países sin necesidad de visa. Sí, sin tener que pasar por el largo y muchas veces frustrante proceso de obtener una visa de turista. Eso sí: Ecuador, al menos por ahora, no figura entre los países beneficiados.

Este cambio forma parte de la expansión del Visa Waiver Program (VWP), una iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en conjunto con el Departamento de Estado. La meta es clara: facilitar los viajes de corto plazo (de hasta 90 días) para ciudadanos de países considerados aliados, confiables y con bajo riesgo migratorio.

¿Quiénes sí podrán entrar sin visa?

La lista incluye a naciones como Japón, Francia, Alemania, Italia, España, Corea del Sur, Australia y Chile, entre otras. También figuran Rumanía, Israel (que ya tenía acceso desde 2023), Portugal, Países Bajos y Suecia. Mientras tanto, otros países como Panamá y Colombia están en proceso de evaluación.

¿Qué implica este nuevo acceso?

Aunque se elimina la necesidad de una visa tradicional, los viajeros sí deberán obtener una autorización previa conocida como ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Es un formulario en línea que reemplaza la visa y tiene una validez de dos años. No obstante, las autoridades aclaran que esto no garantiza la entrada automática: la decisión final siempre la toma el oficial de inmigración al llegar al puerto de entrada.

¿Por qué este cambio?

Según el DHS, esta política no solo busca dinamizar el turismo y los negocios, sino también optimizar los recursos migratorios. Permite que las autoridades se enfoquen en casos de mayor riesgo y, al mismo tiempo, refuerza la imagen de apertura de Estados Unidos en un mundo donde la cooperación internacional se vuelve cada vez más relevante.

"La expansión del programa fortalece nuestras relaciones con países aliados y mejora la seguridad compartida", señaló un vocero del Departamento de Seguridad Nacional.

Por ahora, no hay una fecha específica para que más países se sumen, pero el proceso sigue en marcha y dependerá de avances tecnológicos, acuerdos bilaterales y, por supuesto, decisiones diplomáticas.

Así que si tienes pasaporte ecuatoriano, por el momento seguirás necesitando visa para visitar Estados Unidos.

