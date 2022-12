Elecciones: el populismo parte con ventaja para las seccionales en Quito

Las lecturas son de diverso tipo. La encuesta de EXPRESO sobre las preferencias electorales para la Alcaldía de Quito y la Prefectura de Pichincha, de cara a las elecciones seccionales de febrero próximo, generó reflexiones y reacciones entre analistas y algunos candidatos.

Llama la atención, por ejemplo, que tanto Jorge Yunda, quien fue destituido en medio de denuncias de corrupción, y Paola Pabón, que suma cuestionamientos a su gestión, aparezcan encabezando el sondeo en su búsqueda de administrar el Municipio y el Gobierno provincial, respectivamente.

El analista político Giuseppe Cabrera cree que hay una explicación para esto: los ciudadanos no adoptan como propios valores de la democracia liberal como son los procesos de destitución, la transparencia o la ética política.

“Recordemos que según una encuesta de Latinobarómetro a la gente no le interesa demasiado temas como la democracia y prefiere gobiernos que se pintan como efectivos, entendido esto como administraciones que hacen obra pública aunque con escasa transparencia”. Ahí podría estar la explicación de la ventaja con la que aparecen Yunda y Pabón, señaló el analista.

El abogado y académico Arturo Moscoso suma dos elementos a los resultados de las encuestas que van apareciendo: que el populismo y las redes clientelares que los políticos y sus maquinarias electorales construyen, están funcionando.

La gente no come de democracia y de política honesta, y por eso se ve cierta tolerancia con la corrupción. Lamentablemente, se mantiene el ‘mientras haga obra, no importa si roba’.

Giuseppe Cabrera,

​analista político