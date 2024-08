Elecciones 2025: La preparación del elector, otra cara de la moneda de la votación

En este agosto, las organizaciones políticas definirán quiénes serán sus presidenciables y en estos días arman las listas de candidatos a la Asamblea. Pero pocos piensan en cuán preparado está el votante, que en febrero de 2025 deberá elegir representantes hasta el 2029.

“Desde niños nos acostumbramos a votar por los candidatos a dirigir el Consejo Estudiantil que nos ofrecen más. Nos dejamos llevar por quienes dicen que construirán una cancha, aunque luego no cumpla”.

La reflexión es de Diana Agreda, de 23 años, va en octavo semestre de la carrera de Bioquímica y Farmacia, en la Universidad Central, en Quito. “Soy ignorante en cuanto a cultura política. Me gustaría poder asistir a un taller para formarme. Seguido nos ocurre que cuando un gobernante actúa mal, nos preguntamos ¿por qué se manejará así?”, señala.

De acuerdo un listado de solicitudes de veedurías para las elecciones 2025 facilitado por el CNE, Pachakutik es la única organización política a nivel nacional que ha fijado cita para sus elecciones primarias en las 24 provincias del país.



En el polo opuesto está Emilio Domínguez, cumplirá 17 años el 28 de este mes. Pero a los 8 años, vio en cartelera un documental sobre el expresidente Jaime Roldós y le interesó. En su casa siempre hablan de política. Él incluso hace ocho años abrió en redes el medio InformaEC y ofrece datos sobre partidos y candidatos. En abril se sintió muy ilusionado al poder votar por primera vez, en la consulta popular.

Quito. Emilio Domínguez, de casi 17 años, es un caso atípico; está pendiente de las noticias de la política. HENRY LAPO / EXPRESO

Al consultarle si él es el único de su grupo de amigos interesado en política, Emilio lo admite. Él les suele decir que hay que acercarse a la política, que es más que la época de elecciones. Pero afirma que la debilidad no es solo de su generación.

“Existe demasiada información, hay fake news que llegan a WhatsApp y la gente las comparte. El vecino dice que no se debe votar por un candidato porque está con los narcos o porque es banquero. Pero no lo confirman”.

Eugenia Ayala, de 59 años, es una de las líderes de la 23 de Junio, en El Condado, norte de Quito. “La mayoría de ecuatorianos no tiene cultura política. No sabemos cómo votar y, desgraciadamente, después enfrentamos las consecuencias. Me incomoda que la gente diga en general que la política es sucia”.

Tanto a Eugenia como a la universitaria Diana le gustaría que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ofreciera talleres para formarse en los barrios, también en los centros de estudios.

El Instituto de la Democracia y su escaso presupuesto y alcance a los ciudadanos

Una de las funciones del CNE es promover la formación cívica y democrática de los ciudadanos, según la ley. En el país, desde 2011 funciona el Instituto de la Democracia.

Mónica Bolaños, su directora, indicó que hasta junio de este año han capacitado a 13.400 personas. Aunque el número no es significativo si se toma en cuenta que el padrón electoral supera los 13,7 millones de personas. No supo responder concretamente si le parece que necesitan trabajar en conjunto con otros organismos para llegar a más ecuatorianos.

Bolaños dijo que en sus capacitaciones enseñan, por ejemplo, conceptos básicos sobre qué es el Estado, los tipos de democracia en el país (representativa, participativa, directa y comunitaria) y funciones del Estado. Llegan a través de programas, por ejemplo, el Laboratorio de la Democracia, dirigido a estudiantes de bachillerato.

En Quito han llegado, según la funcionaria del CNE, a 10 colegios; es muy poco si se considera que en la ciudad hay 1.426 planteles. En este 2024, el presupuesto es de algo más de 600.000 dólares, “que se va en el pago de remuneraciones”. Es el 15 % de asignación del Fondo Partidario Permanente.

13,7 millones de electores hay en Ecuador, pero el CNE capacitó a 13.400 hasta junio.

A la socióloga María Paula Granda le parece que las capacitaciones se deben hacer en una acción coordinada entre gobiernos locales y el tejido social de los barrios, por ejemplo. Ella piensa en escuelas de ciudadanía, para educar en conceptos básicos sobre convivencia ciudadana, democracia y cómo ejercer el derecho al voto. La gran responsabilidad, considera, es de los colectivos organizados y partidos políticos. “En Ecuador había cultura política, un tejido organizado. En el siglo XX se derrocaron presidentes en movilizaciones”.

