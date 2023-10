Elecciones 2023: Luisa González no ‘pegó’ en las circunscripciones de Quito

Una de cal y otra de arena. Es la segunda vez que la Revolución Ciudadana pierde una elección presidencial en las tres circunscripciones del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), y sus oponentes le sacan una importante ventaja electoral.

Pese a aquello, la lectura no es tan sencilla como para decir que la capital se hizo anticorreísta. Al menos no para Daniela Chacón, exconcejala y coordinadora de la iniciativa Quito Cómo Vamos, quien considera que aún faltan datos que permitan tener un diagnóstico real sobre qué mueve a los habitantes del DMQ a la hora de votar por una u otra dignidad.

Sobre todo, dice Chacón, porque muchas de las parroquias del cantón Quito que el 15 de octubre pasado votaron más por Daniel Noboa que por Luisa González, son las mismas que le dieron su apoyo en 2019 a Jorge Yunda (cercano al correísmo) y en febrero pasado a Pabel Muñoz para que se conviertan, aunque por bajo margen, en alcaldes.

“Si bien no hay que descartar ese análisis (que sea un voto anticorreísta), es difícil poder determinar qué porcentaje de la votación que obtuvo en segunda vuelta Noboa corresponde específicamente a esa posición. No se puede simplificar el análisis y decir que pasó lo mismo que en 2021, cuando en Pichincha ganó Guillermo Lasso”, explica Chacón.

Según las cifras oficiales, la mayor ventaja de Noboa sobre González se produce en la circunscripción 1, es decir en el norte y parte del centro de la capital. En el centro-sur (distrito 2) la ventaja disminuye y en las parroquias rurales se acorta aún más. Sin embargo, en las tres triunfó Noboa.

Antonio Ricaurte, exalcalde de Quito, resume los resultados electorales en la capital, en particular, y en gran parte del país, especialmente en la Sierra, en un factor que considera determinante: el mundo está en la tercera revolución industrial de las comunicaciones, en la que la gente quiere divertirse y rechaza a los políticos tradicionales, algo que muchos no han entendido.

“El correísmo viene representando a la política caduca, la que habla el idioma de los políticos y no el de la gente. Siguen metidos en el lodazal del idioma político del insulto, la bronca, la pelea, principalmente su líder, Rafael Correa, que es la figura preponderante, mas no la candidata”, asegura Ricaurte.

En realidad, en ninguna de las capitales de provincias de la Sierra la Revolución Ciudadana obtuvo resultados favorables. Los casos más notables son Ambato y Riobamba, donde la diferencia entre Noboa y González fue de casi 50 puntos porcentuales. En Bolívar y Tungurahua el correísmo no ganó en ninguno de sus cantones (ver gráfico).

También se pensaba que el apoyo velado del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, a Luisa sería un impulso, al menos en la Sierra central, pero a juzgar por los resultados no fue así. “La Conaie ni endosa ni tiene votos, porque es una organización social. Además, sus dirigentes también están inmersos en la política anticuada”, analiza Ricaurte.

¿Se puede tomar esta votación como un mensaje de advertencia al alcalde Muñoz, que se inmiscuyó en la campaña? Chacón cree que mientras no incumpla normas electorales, no está mal que el alcalde, que es un representante de un partido político, apoye a su candidata. “No me parece un error, en el sentido de que hay que fortalecer los partidos políticos, que es lo que se reclama, pero el alcalde deberá entender que el proyecto político no es el proyecto de la ciudad”.

Por su parte, Ricaurte sostiene que a la gente de Quito no le gusta que su alcalde se meta en temas político-partidistas. “El alcalde siempre ha sido bien visto como el vecino que se quita todas las banderas y camisetas políticas para ponerse la de la ciudad”.

