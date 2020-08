El Gobierno no puso a sus alfiles

Actores. María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y Andrés Michelena, los rostros visibles del Gobierno no fueron considerados para las elecciones.

La pandemia pasa la factura en lo electoral. Los personajes visibles del Gobierno, como son María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y Andrés Michelena, han quedado relegados de cualquier intención de participar en las próxima elecciones, tanto en el movimiento oficialista Alianza PAIS, como de su mismo partido Ruptura de los 25 hoy Construye Ecuador. Ellos no constan dentro de las candidaturas para presidente o vicepresidente de la República, así como tampoco formaron parte de las listas para asambleísta nacionales o provinciales, o para Parlamentarios Andinos.

Para la analista política y catedrática Natalia Sierra, esto se explica, según ella, por el desgaste en el ejercicio del poder que han afrontado junto con el mandatario Lenín Moreno, a lo que suma el mal manejo de los problemas que ha afrontado el país, como son las protestas de octubre y la pandemia.

“Además, en el caso particular de este Gobierno, y estos personajes se ha sumado un plus que es el manejo bastante desatinado de los problemas que han tenido que enfrentar, en donde hubo dos hechos en los que no pudieron dar respuestas adecuadas, el uno fue octubre, en donde Romo quedó como el símbolo de la represión, lo mismo con Roldán, que estuvo cerca de esas decisiones; y, luego vino la pandemia, en donde tampoco hubo una actuación coherente de parte de estos personajes”, afirmó Sierra.

EXPRESO buscó a tres de los rostros más visibles del Ejecutivo para consultar sobre sus eventuales intenciones políticas a futuro, pero ni Romo, ni Roldán ni Michelena resolvieron la inquietud.

El catedrático Salim Zaidán considera que se debe a la deficiente gestión pública, mala relación con el Legislativo y las distintas fuerzas políticas, demostrando una inexperiencia en relacionarse con los actores políticos, aliados y de oposición. Todo eso, indica, les restó posibilidades para ser candidatos, lo que les llevó incluso a llevar adelante el cambio de nombre de Ruptura a Construye, lo que es una señal de que saben que el membrete de Ruptura ya el electorado le asocia “con ineficiencia, reparto, mal manejo político con las otras funciones del Estado”.

Además, considera que desde el Gobierno existe una táctica en tratar de desmarcarse de las elecciones del próximo año, al señalar que no tiene un candidato presidencial, tal como lo afirmó ayer en la mañana en el noticiero de Ecuavisa la ministra de Gobierno, María Paula Romo. “El Gobierno no tiene candidatos de ningún partido. El Gobierno gobierna hasta el último día de su mandato, no mostrará ninguna preferencia, actuará con neutralidad, esa es la instrucción recibida de parte del presidente, Lenín Moreno”, afirmó la funcionaria.

Preparando su retirada Varios actores políticos y analistas han aprovechado las redes sociales para asegurar que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, preparaba su salida del gabinete y que se iría del país, hablan de una embajada o que su futuro estaría en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras desplazar a Paulo Abrao como secretario de CIDH.

Así mismo, según la preferencia electoral de la ministra Romo en la papeleta que se presenta al momento “hay, al menos, tres candidatos con los que el Ecuador estará en buenas manos”, adelantó.

Zaidán sostiene que estas declaraciones tienen una estrategia, y es que el Gobierno promueva candidaturas “por debajo” como la de Fabricio Correa y de Ximena Peña, para restarle votos al binomio correísta.

La táctica ha sido promover a candidatos que le quiten votos al correísmo, la candidatura de Fabricio Correa, la de Ximena Peña, que no tiene ningún tipo de opción, le quita algo de votos a Rafael Correa. Salim Zaidán, catedrático.

“Me parece que esa apuesta del Gobierno es justamente para restarle votos al correísmo, y es por eso que no le pone mucho empeño en la candidatura del oficialismo, y se mantendrá al margen del proceso electoral, porque no tienen opción, pero algo de votos le restará al correísmo”, sentenció el analista político.

EXPRESO buscó una respuesta de parte de quienes están al frente del movimiento Alianza PAIS, sobre todo de su candidata a la presidencia de la República, Ximena Peña, para que den su opinión sobre lo dicho por Romo; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se tuvo una respuesta sobre el particular.

En tanto, que la asambleísta de Alianza PAIS, Ana Belén Marín, dijo que no había escuchado las declaraciones, y no sabía en el contexto de qué dijo eso la ministra Romo, y prefirió no comentar.