Ecutransit sobre fotorradares: “Nos metieron en el mismo saco”

Este Diario publicó en junio “El negocio de los radares que entregó la CTE a dos consorcios”. En un informe de una comisión de la Asamblea se observa que el proceso contractual presentó “vicios legales”.

El abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, vocero del Consorcio Ecutransit -beneficiario de un contrato firmado con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para administrar puntos de detección de velocidad- atendió una entrevista de EXPRESO.

P: Después de dos meses de espera para que hable el consorcio, ¿cuál es la reacción frente a la decisión de la CTE de anular el registro de las multas que correspondan a excesos de velocidad registrados por los radares que ustedes deben administrar?

R: Estamos muy sorprendidos y lamentamos la falta de respuesta de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Sentimos que hemos tenido un importante daño reputacional, inmerecido. Tenemos más de dos meses requiriendo una explicación más detallada y motivada de las razones de la que se procedió. Ecutransit se enteró de la suspensión de uno de los servicios del contrato de delegación a través de redes sociales y medios de comunicación. No hubo una notificación formal.

P: ¿Por qué se alude un apuro, según ustedes?

R: No hubo contraste. Nos mezclan junto con otro consorcio en medio de cuestionamientos de diversa naturaleza. Algunos no nos corresponden a Ecutransit, me refiero a los cuestionamientos relativos a la propiedad de acciones o supuesto conflicto de intereses. Le corresponderá al otro consorcio responder.

Qué responden sobre los "vicios legales" que se citaron en informe legislativo

P: ¿Sobre los vicios legales que se observó en un informe legislativo?

R: Los cuestionamientos que se nos atribuyó provienen de un profundo desconocimiento de contratación pública (...). Que no se informó a la Secretaría de Alianzas Público Privadas, cuando esto es innecesario. En vista de que se trata de un contrato de delegación.

Hace dos meses se solicitó una entrevista al consorcio

P: ¿Por qué el consorcio se demoró en atender la entrevista?

R: Nos tomó de sorpresa. No era algo que se esperaba. Ellos esperan que la CTE reflexione.

P: ¿Cuál es el estado actual del contrato?

R: El contrato sigue vigente, lo que ha sido suspendido de forma arbitraria por parte de la CTE es el registro de las multas que los radares sí registran. La CTE nos impide ingresar los datos al sistema para generar la multa.

P: ¿Cómo se integró el consorcio y cómo se enteraron del concurso?

R: Ese antecedente es muy antiguo. Lo puedo preguntar. Creo que fueron invitados.

P: ¿Cuál es el mercado de origen de los radares bajo su administración y el margen de error en la medición de la velocidad?

R: Estos aparatos pasamos a administrarlos y a renovarlos, pero puedo (preguntar).

Las respuestas que llegaron después de la entrevista

El consorcio Ecutransit es uno de los beneficiarios de contratos para administrar radares de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), por doce años, a cambio de una parte de los valores de las multas por exceso de velocidad.

Su abogado es Carlos Sánchez. Él no pudo contestar varias preguntas que hizo este Diario, la mañana de este 13 de agosto. Por la tarde, él dijo que las empresas sumaron su experiencia y se integraron en un consorcio. Añadió que se enteraron del concurso en la página web de la CTE y que los radares tienen el aval de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Quedó pendiente el dato del margen de error de los equipos.